肯德基週年慶下殺61折！4組「優惠密碼」爽嗑外送還免運
不只2022百貨週年慶引爆優惠戰火，速食業者肯德基也推出最香週年慶，下殺61折的超狂折扣，獨享個人餐只要百元、「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」349元，多人分享的豪華套餐最高現賺406元，優惠密碼全曝光，還祭出免運組合讓大家不用出門也能爽嗑。而拿坡里佛心優惠「4棒腿＋4腿排」299元，整桶都是炸雞腿，折扣後1塊只要37元，優惠只到今天，要搶要快。
肯德基下殺61折最香週年慶，共有4款划算優惠密碼，從獨享個人餐到多人分享豪華套餐都有，記得網路訂餐要到優惠券專區輸入優惠密碼，電話訂餐直接告知點餐人員即可。提醒大家，優惠限非早餐時段使用（10:30am後），部分餐點不適用於外送喔。
「40354」：咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1＝109元（現省66元）
「40210」：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3＝349元（現省227元）
「40397」：咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻禮盒 x 1＋百事可樂(小) x 4＋花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2＝589元（現省263元）
「50355」：青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔啦雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1＝899元（現省406元，外送也適用）
另外，拿坡里為慶祝炸雞專賣店滿3歲，再度祭出「雞腿二重奏」優惠，整桶都是腿的拿坡里「4棒腿＋4腿排」竟然只要299元！而且在拿坡里披薩／炸雞店及拿坡里炸雞專賣店兩邊都有販售，折扣後一塊炸雞只要37元，優惠只到今天10/3(一)，炸雞控們趕快手刀開吃啦。