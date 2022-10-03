2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

肯德基週年慶下殺61折！4組「優惠密碼」爽嗑外送還免運

▲肯德基推出下殺61折的最香週年慶，獨享個人餐只要百元、「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」349元，多人分享的豪華套餐最高現賺406元，優惠密碼全曝光。拿坡里整桶都是炸雞腿二重奏破盤價，「4棒腿＋4腿排」299元，優惠只到今天。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基推出下殺61折的最香週年慶，獨享個人餐只要百元、「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」349元，多人分享的豪華套餐最高現賺406元，優惠密碼全曝光。拿坡里整桶都是炸雞腿二重奏破盤價，「4棒腿＋4腿排」299元，優惠只到今天。（圖／翻攝自肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-03 10:26:52

不只2022百貨週年慶引爆優惠戰火，速食業者肯德基也推出最香週年慶，下殺61折的超狂折扣，獨享個人餐只要百元、「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」349元，多人分享的豪華套餐最高現賺406元，優惠密碼全曝光，還祭出免運組合讓大家不用出門也能爽嗑。而拿坡里佛心優惠「4棒腿＋4腿排」299元，整桶都是炸雞腿，折扣後1塊只要37元，優惠只到今天，要搶要快。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基下殺61折最香週年慶，共有4款划算優惠密碼，從獨享個人餐到多人分享豪華套餐都有，記得網路訂餐要到優惠券專區輸入優惠密碼，電話訂餐直接告知點餐人員即可。提醒大家，優惠限非早餐時段使用（10:30am後），部分餐點不適用於外送喔。

「40354」：咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1＝109元（現省66元）

「40210」：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3＝349元（現省227元）

「40397」：咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻禮盒 x 1＋百事可樂(小) x 4＋花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2＝589元（現省263元）

「50355」：青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔啦雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1＝899元（現省406元，外送也適用）

另外，拿坡里為慶祝炸雞專賣店滿3歲，再度祭出「雞腿二重奏」優惠，整桶都是腿的拿坡里「4棒腿＋4腿排」竟然只要299元！而且在拿坡里披薩／炸雞店及拿坡里炸雞專賣店兩邊都有販售，折扣後一塊炸雞只要37元，優惠只到今天10/3(一)，炸雞控們趕快手刀開吃啦。

▲肯德基優惠密碼「40354」經典獨享咔啦雞腿堡和原味蛋撻只要109元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40354」經典獨享咔啦雞腿堡和原味蛋撻只要109元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40210」，爽吃最受歡迎的咔啦脆雞和原味蛋撻現省227元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40210」，爽吃最受歡迎的咔啦脆雞和原味蛋撻現省227元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40397」爽嗑炸雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、蛋撻，澎湃聚餐589元，還有可樂可以喝。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40397」爽嗑炸雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、蛋撻，多人聚餐只要589元，還有可樂可以喝。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「50355」超澎湃豪華套餐，現省406元，而且還可以外送。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「50355」超澎湃豪華套餐，現省406元，而且還可以外送。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲拿坡里「4棒腿＋4腿排」299元，整桶都炸雞腿，換算下來1塊只要37元。（翻攝自拿坡里FB）
▲拿坡里「4棒腿＋4腿排」299元，整桶都炸雞腿，換算下來1塊只要37元。（翻攝自拿坡里FB）

肯德基雙層青花椒咔啦雞腿堡開箱！網訂+1元蛋撻多1件

拿坡里太佛！「4棒腿＋4腿排」299元　整桶都雞腿1塊37元

2022百貨週年慶盤點！新光三越、環球購物中心時間優惠曝

清原芋圓新品半價喝3天抽iPhone 14　迷客夏第2件折20元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀