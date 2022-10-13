好想出國／去日韓不如去美國划算！當地人透露景點現況
今（13）日起入境改採「0+7」免隔離，國門解封的消息大大提高國人旅遊的意願，除了熱門的日韓、東南亞以外，其實旅遊達人分享，此時直接去歐美反而更划算。美國其實也是不少民眾喜愛的旅遊地，《NOWnews今日新聞》實際採訪居住在美國2年的台灣留學生，他透露目前美國熱門景點已經恢復正常觀光人潮，關於疫情的各類限制也全部取消，此時前往旅遊可以安排正常的觀光行程。不過要特別提醒國人，隨著美國防疫觀念降低，路上幾乎已經沒有人戴著口罩，到當地旅遊除了必備的「快篩」外，也可以預防性準備退燒藥、化痰藥、咳嗽藥，還是多多保護自己比較好。
居住在洛杉磯的童姓留學生表示，大概去年11月開始比佛利就已經有不少人潮，到了現在不管是在路上的行人、商店間，都可以發現已恢復疫情前的正常生活，美國各區的知名觀光景點人潮也開始湧現，現在要訂夏威夷的機票、住宿等，都已經不太好買了。
若在國門開放後選擇到美國遊玩，優點是不會因為疫情受到限制，多數場所也不需要檢查疫苗卡，但他也直言：「美國目前是完全沒有在預防疫情的狀態，如果真有病毒又變異的情況下，恐怕會爆發得很嚴重，如果會擔心的旅客，可能就要多考量這一點。」建議可以預防性攜帶舒緩呼吸道症狀的藥物，以備不時之需。
機票獵人蓋瑞哥也提到，歐洲、美洲基本上已經全部開放，入境沒有隔離問題，相較於疫情嚴峻時期漲到4萬5元左右，現在直飛票價約落在3萬元出頭，如果願意選擇需要轉機的航班，還有機會買到2萬2元左右的機票，並且多數國家都已鬆綁入境政策，轉機也不需要PCR證明，其實是不錯的選擇。
雖然飛往美洲的航班基本相當穩定，已經少有臨時取消的狀況發生，但還是建議第一波要衝的國人，在購買機票時以傳統航空為主，因為傳統航空才會賣可彈性取消的機票，對旅客自己比較有保障，但如果航班是在明年的4月或是農曆年，到時候就已經有不便險產品推出了，不便險挑選的重點就是理賠門檻要低，最好是實支實付或是定額給付二選一這種綜合型產品。