好想出國／解封別急飛日韓！機票達人推「這2處」搶便宜
邊境即將開放的好消息確定後，台人最愛的旅遊地點日本、韓國，瞬間衝上熱搜榜，有不少人迫不急待想要在第一波就衝，但受到疫情減班的影響，日韓機票仍居高不下，現在似乎不是最好時機。如果真的想出國又想撿便宜，該去哪裡比較好呢？機票達人蓋瑞哥建議大家，不如反其道而行，先選擇到歐洲、東南亞旅遊，不僅機票價格較優惠，住宿也都還沒上漲，若再選擇「轉機」的航班，更是可以現省將近萬元，反倒是旅遊解封首波旅遊的好選擇。
蓋瑞哥表示，隨著亞洲陸陸續續解封，原先就相當熱門的日本、韓國，機票一定都會比較貴，因為知道大家都迫切想要出去旅遊，所以現在的艙等、價位都是比較高，等到之後航班多了，航空公司才有機會把低價位的艙等也拿出來賣，這時候機票的價格才會降低。以飛日本來說，傳統航空價格現在落在2萬4千元到2萬5千元不等，熱門時段甚至快破3萬；而廉價航空接近2萬塊。
蓋瑞哥建議，此時反而可以選擇歐洲、東南亞為旅遊地點，不僅機票價格沒有漲太多，因為旅客數量尚未恢復，住宿供過於求的情況下也比起疫情前更加便宜，「像是歐洲捷克、巴黎、芬蘭等，有滿多國家的高級酒店住宿都不到3千塊就可以找到，所以會建議往歐洲去。若是選擇轉機可以便宜更多，以歐洲來講直飛約在3萬5千元上下，轉機更可以壓到2萬2千元左右。還有像是東南亞的國家，像是吉隆坡、新加玻，他們的住宿都非常便宜！」
機票達人布萊N也分享搶訂便宜機票的小秘訣：「我自己就最常用skyscanner跟google flight，他們現在有一個最新功能是『價格追蹤』，只要綁定你的email，假設有搜到更便宜的機票，他就會發mail通知你，這樣你就不用一直上去搜尋，又能快速找到最便宜的機票」。