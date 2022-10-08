發票中獎開心發文！他「忘1事」喜悅轉憤怒：獎金沒有了
奇數月份的25日是許多人殷殷期盼的日子，因此日財政部會公布統一發票中獎號，就有位民眾於9月時對中發票，欣喜之餘也有中獎發票拍照上傳網路，想與眾人分享自己的快樂，不料竟人因該張照片完整掌握發票的資訊，就藉此冒領獎金，令真正的中獎者憤怒至極。
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，說明自己因為電子發票中獎而拍照片發臉書，可忘記遮住發票上的專屬QR碼及隨機碼，有心懷不軌的人看到文章後，直接用此資訊冒領獎金，原PO的喜悅瞬間化為憤怒，200元的小確信化為烏有，「不經一事不長一智」，「還有一般中獎的彩券也會有同樣的問題，如要PO網時，最好將照片中的QR碼遮蔽，或塗去，防被盜領」。
文章引起眾人共鳴，紛紛撻伐冒領之人，並鼓勵原PO報警討回公道，「領的人好缺德喔～貪這個真的很好嗎？」、「看你願不願意花時間去報警，然後讓他們幫你查詢是誰盜領，你有紙本發票你勝算比較大。這種盜領行為是違法的，嚴重會被判刑還會被罰錢」、「拜託你去告他，我想看他有前科」、「你有實體發票，去舉報吧，讓自己心情好一點」，有熱心網友提醒「上面長長的條碼和隨機碼也要遮唷」。
據財政部賦稅署說明，曾有民眾翻拍網路上中獎發票並利用統一發票兌獎APP盜領獎金1萬2,400元，經臺南地方法院判決確定觸犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，應執行拘役120日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。也提醒民眾不要將中獎電子發票證明聯拍照上傳至網路分享，以避免有心人士截圖盜領中獎獎金；更不可翻拍網路上中獎發票冒領獎金，以免觸犯刑責。（編輯：李惠婷）