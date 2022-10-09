她搭高鐵驚見「超多人補票」！原因曝光　乘客卻狂讚車長

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貼文曝光後，立刻有不少大學生哀號「我學生證常常忘記蓋註冊章」、「我每次只要有印在學證明就都沒被查，沒印就被查好慘」、「上次遇到列車長還有叫我給他身分證核對名字，超嚴」。
但也有另一派常常搭乘高鐵的乘客，則是開心回應「水啦！這樣就可以排除一堆偷雞摸狗的人了，車長真盡責」、「很好啊！給福利不是給隨意」、「鑽漏洞的人變多了吧？嚴格審核是好的，畢竟這是在學生的福利」、「建議抓到就全部不給補 直接依法處理」、「我的常備包包裡面都各有一張在學證明以防萬一，這規定都那麼久了還有人沒準備被抓也是活該」。
台灣高鐵也在官網上明確提醒，使用「大學生優惠」乘車時，應攜帶本人實體學生證正本(網路查詢學籍證明恕不適用)以備查驗，未持本人實體學生證正本者應照章補票，本公司並得加收票價差額之50%違約金。（編輯：潘毅）
▲高鐵學生優惠適用資格之認定補充如下：
(1) 學生證必須蓋有當學期註冊章方為有效。
(2) 若無當學期註冊章、註冊章模糊無法辨識或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。