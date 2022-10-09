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她搭高鐵驚見「超多人補票」！原因曝光　乘客卻狂讚車長

▲高鐵快速又便捷的特性，早已成為台灣民眾長途出差、旅遊的首選交通工具。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲高鐵快速又便捷的特性，早已成為台灣民眾長途出差、旅遊的首選交通工具。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-09 15:02:09

高鐵快速又便捷的特性，早已成為台灣民眾長途出差、旅遊的首選交通工具。近日，有女大生連假返鄉前，目睹車上「超多人補票」，過程曝光卻有不少乘客狂讚車長，心聲也隨之曝光。

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一位女大生在論壇Dcard上提到，日前搭乘高鐵返鄉，買到了5折學生票。上車後，她也目睹車長很認真在查票，結果「看到好多人必須補票了」，而車掌除了仔細核對日期，也很有耐心的說明補票加收違約金的規定，讓她決定提醒「連假搭高鐵有買學生票的話，記得要出示『學生證』和『在學證明』缺一不可喔！尤其一定要有在學證明」。

貼文曝光後，立刻有不少大學生哀號「我學生證常常忘記蓋註冊章」、「我每次只要有印在學證明就都沒被查，沒印就被查好慘」、「上次遇到列車長還有叫我給他身分證核對名字，超嚴」。

▲KKday推出高鐵假期，獨家卡友還享8折優惠。此外截至10/31止，還有機會抽饗食天堂假日晚餐券。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有女大生連假返鄉前目睹車上「超多人補票」，過程曝光卻有不少乘客狂讚車長。（示意圖／NOWnews資料照）
但也有另一派常常搭乘高鐵的乘客，則是開心回應「水啦！這樣就可以排除一堆偷雞摸狗的人了，車長真盡責」、「很好啊！給福利不是給隨意」、「鑽漏洞的人變多了吧？嚴格審核是好的，畢竟這是在學生的福利」、「建議抓到就全部不給補 直接依法處理」、「我的常備包包裡面都各有一張在學證明以防萬一，這規定都那麼久了還有人沒準備被抓也是活該」。

台灣高鐵也在官網上明確提醒，使用「大學生優惠」乘車時，應攜帶本人實體學生證正本(網路查詢學籍證明恕不適用)以備查驗，未持本人實體學生證正本者應照章補票，本公司並得加收票價差額之50%違約金。（編輯：潘毅）

▲高鐵學生優惠適用資格之認定補充如下：

(1) 學生證必須蓋有當學期註冊章方為有效。

(2) 若無當學期註冊章、註冊章模糊無法辨識或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。

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