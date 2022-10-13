好想出國／日本旅遊撿便宜！電商不藏了：東京樂園52折

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🟡住宿
好不容易花大錢搶到票去日本又要花一大筆錢住房？！各位小資族的心聲Klook聽到了，平台特地分享「住宿撿便宜攻略」，力推優惠東京大阪人氣住宿8折起優惠方案。
像是如果追求交通便利，在東京可以考慮位於歌舞伎町和西武新宿站的「新宿王子大飯店」，一晚只要3千出頭就有；如果是在大阪則能選擇在心齋橋旁的「大阪日航酒店」，或是道頓崛附近的「大阪十字飯店」，僅需3000多元就能入住，地理位置不論逛街購物或是吃美食都非常方便！有計畫要去東京迪士尼樂園玩的，可以考慮直接入住「東京灣希爾頓飯店」，一起床就能直奔東京迪士尼，一晚原價近萬元，現在在Klook預訂還不到9000元就能入住！
此外若不是那麼著急出國，又想要犒賞自己一下，可以考慮明年2、3月春暖花開之際到河口湖住一晚，入住「虹夕諾雅富士」，在房間的窗戶就能遠眺富士山的無敵山景，甚至可以到河口湖划獨木舟，從湖上各種角度感受富士山壯闊美景。想對自己好一點的朋友，原本「虹夕諾雅富士」市價約20000元出頭，現在Klook平台上預訂明年2月的房型僅需16000元起，相當於直接打8折超值優惠。
🟡景點門票
出門在外免不了買票遊玩參觀，不過據日本當地民間信用調查公司「帝國資料調查公司」調查發現，日本當地物價飛漲，連環球影城的一張成人票都漲到逼近萬元！天價數字實在讓自由行旅客冒一身冷汗。
對此Klook也分享了「經典景點、人氣樂園52折起」優惠，其中東京三麗鷗彩虹樂園原本票價約台幣830元，現在打了52折只要432元就能進去玩透透。還有旅客必訪的晴空塔、東京鐵塔，以及幾乎能360度全景俯瞰東京市區的澀谷天空等優惠票券；以及今年5月才重新開幕的東京銀座藝術水族美術館，通通都適用52折優惠！
易遊網
先前易遊網貼心替大家整理出「日韓泰2022全新開幕酒店總整理」，包含星野集團全新打造的「OMO3東京赤坂」飯店、鄰近心齋橋站的四星級飯店「大阪雷本酒店」，還有沖繩全新開幕「AQUASENSE Hotel & Resort」，主打每間客房都擁有無敵海景景觀。緊鄰血拼聖地新沙洞林蔭大道的「首爾江南沃科酒店」、散發歐式古典氛圍的「首爾驛三新藝術酒店和住宅」；泰國曼谷方面還有全新採用泰國皇家傳統風格打造的「曼谷艾拉酒店」等等，推薦三年沒出國的你一定要放入口袋名單去體驗看看。
值得一提的是，易遊網即日起到11/13前，國外訂房滿5,888元，輸入「hot588」即可現減588元，滿8,888元輸入「hot888」現折888元；若刷玉山易遊卡或花旗信用卡還有加碼，分別輸入「ez788」及「citi788」，滿5,888元現折788元，輸入「ez1188」及「citi1188」，滿8,888元折1,188元，等於現享超過9折優惠！更好康的是，首次申辦玉山易遊卡，還可享有800元訂房金，國內外飯店無消費門檻可全數折抵。
雄獅旅遊
雄獅旅遊雖不是電商平台，但其副總經理單葑日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時提到：「現在顧客也很喜歡自由行+報名當地導覽團的行程。」既能享受自由行無拘束、到處走的快樂，還能隨當地專業導覽員深度了解當地背景歷史等，加上單葑提到「旅遊安全」也是現在旅客的新訴求之一，自由行也大大降低與同團團員朝夕接觸的染疫風險，勢必會成為未來海外旅遊的新趨勢。
為了搶攻解封商機，現在只要下訂雄獅旅行社星宇航空首發札幌團，就能享有「免費辦護照」優惠。另外，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「北海道星野渡假村、三大蟹溫泉5日」保證入住1晚星野TOMAMU渡假村飯店，以及三大螃蟹日式涮涮鍋吃到飽，特別安排美瑛的白金青池，以及大雪山國立公園的黑岳空中纜車，欣賞北海道美麗的秋季楓紅美景。