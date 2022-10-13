滾床兼瘦身！「神級姿勢」難度超高 做一次消耗211大卡
近年來瘦身風氣盛行，想要瘦身的人肯定知道，最健康的方式就是透過運動來消耗熱量，達到所謂熱量赤字。但你知道，其實「滾床運動」消耗的卡路里也是不容小覷的嗎？近日，就有報告指出，男生做愛一次可消耗101卡，女生則是69卡，其中消耗熱量最多的體位則是「奶油攪拌器」，做一次竟然可以消耗211大卡。
根據《每日星報》報導，科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（Plos One journal）最新一篇研究調查了21對年輕異性戀伴侶，請他們在恩愛的時候攜帶迷你SenseWear臂章進行測量，研究結果顯示，男生每大戰一回合就可以消後101卡路里，而女生則是69卡路里。
然而姿勢也會影響其消耗卡路里的多寡，像是冠軍姿勢「奶油攪拌器（The butter churner）」，就是女生仰臥時，將雙腿抬高到頭頂和後面，男生則會以深蹲的方式從上方進入，這個姿勢平均每半個小時就可以消耗卡路里211大卡，強度以及難度都相當高。
而第二名則是以站立的姿勢，平均每半小時約燃燒198卡路里；然而熱量消耗最少的則是「女牛仔」體位，也就是俗稱的「女上男下」，在這個體位當中，男生每半個小時只會燃燒了39卡路里，研究表示，當然有很多方法可以燃燒更多卡路里，包括提高速度或者持續時間。（編輯：張嘉哲）