百貨刷beanfun!橘子支付！美食街回饋20% 滿150元賺30元
2022百貨週年慶熱烈開跑，大家無不摩拳擦掌研究好康優惠，beanfun!橘子支付10月推出五大百貨通路單筆最高享20％回饋，10/3～10/31於微風百貨、Miramar美麗華百樂園、三創生活園區、iFG遠雄廣場、Global Mall環球購物中心，百貨消費單筆可享15％回饋，美食街消費單筆最高更享20%回饋。等於在美食街花150元就能現領30元零用金回饋，趕快手刀刷一波小確幸。
豪邁回饋用戶不手軟的beanfun!橘子支付，從超商、美妝藥局、線上購物、計程車等交通運輸、甚至是生活繳費都能方便使用。10月推出百貨享樂慶，10/3～10/31於五大指定百貨通路，微風百貨、Miramar美麗華百樂園、三創生活園區、iFG遠雄廣場、Global Mall環球購物中心，消費單筆可享15％回饋，美食街消費單筆最高享20%回饋。
消費者可先掃QRCode關注beanfun!社團「行動支付-橘子支付」，並選用帳戶登入錢包，點選下拉選單帳戶或銀行帳戶（限玉山銀行），消費即享零用金回饋。還可透過QRCode快速為帳戶儲值，使用好方便。
刷beanfun!橘子支付，於指定百貨通路美食街單筆消費滿150元，就能現賺30元零用金回饋，每會員最高回饋90元零用金，每月總預算15萬零用金。而百貨的部分則是單筆消費滿2,000元可享300元零用金回饋，每會員最高回饋600元零用金，每月總預算15萬零用金。提醒大家每百貨之美食街20%回饋與百貨15%回饋活動，每會員最高回饋與活動總回饋分開計算；活動是送完為止的限量回饋，大家可要把握時間、搶先把零用金賺好賺滿。