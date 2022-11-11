銀髮健身潮1／老人也要重訓！砸錢投資肌肉　力抗肌少症

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實一般人的肌肉質量在25歲到高峰後就逐年慢慢流失，50歲後肌力更有加速下滑趨勢，也就是說，步入中高齡的長者跟肌少症的距離越來越近，統計顯示有5到10％的65歲人口罹患肌少症，80歲可能達到3成。國內肌少症學會理事長陳亮恭指出，肌少症不只影響身體健康，像是行動能力、生活品質都會降低，甚至增加跌倒風險、認知功能障礙，因此部分中高齡族群也開始萌生透過運動維持肌肉量的意識。
▲芮宜運動醫學執行長涂肯榮。康仲誠攝
談起這批非傳統的健身房客群，涂肯榮精準分析：「大家覺得銀髮族不會去運動，但相反地，銀髮族的運動意願會比一般人高。」涂肯榮指導熟齡族運動的經驗超過10年，看出這批非傳統健身房的目標客群健身需求，其實比年輕人還要強烈。他認為對產業來說，有利的因素是熟齡族群更急迫地想改善健康狀況、同時也更有錢有閒，所以只要找到一個適合的健身房，他們運動的意願可能比一般人還要高，「一個不利的因素跟有利的因素，我覺得是有機會抵銷的」。
另一個專攻熟齡市場的健身房「50+健身薈」，同樣也看到這個趨勢。執行長林昭印表示，2016年開幕隔年，會員人數就翻倍成長；2018年至2019年間，會員數相較開幕第一年成長了近四倍，直到這兩年遇到疫情，會員數才直直落。
林昭印分享館內學員的報名動機，主要是老化觀念的改變，不管是遊山玩水或投身自己的興趣，不少熟齡族早就規劃好自己的退休生活，所以維持體能狀態正是能否持續的關鍵。另一個鞭策他們動起來的最大理由，就是對上一輩長期臥床的負面印象。林昭印說，「他們會跟我講一句說，『我不想跟自己爸媽一樣，老年在病床上等死』、『不想成為人家的負擔』，可見追求高品質、期待光彩自在的老後生活，成了這些熟齡族踏進健身房的關鍵原因。」
除此之外，林昭印觀察到近年來社會運動風氣的提升，也有越來越多會員是被子女「拖」來一起運動。他開玩笑說館內的「親子課」中，孩子的年齡是30到50歲，帶著7、80歲的父母一起上課，跟一般人對「親子活動」的印象不一樣。
不過由於這群「健身房新鮮人」跟一般上健身房的青年族群年齡不同、訓練目標也不同，業者強調長輩運動首重的是避免受傷，所以不會讓他們嘗試相對極限的動作，課程中也更要注意姿勢的正確性和說明肌肉的感受度。身兼教練的涂肯榮認為，自己長期的運動醫學研究專業，在針對銀髮族肌力訓練的課程編排和教學上，都充分派上用場。
館內就有不少會員原本有關節退化的狀況而不敢運動，經過涂肯榮的說明才願意踏出第一步，另外他也曾遇過有特殊健康狀況或曾開過刀的顧客，因為一般的健身房「不敢收」而找上他的案例，運動醫學的專業就在這時派上用場。涂肯榮說，透過重新設計運動菜單、加上循序漸進的訓練，亞健康的銀髮族也能透過加強生活自理、提升生活品質。
業者還透露，這群銀髮新鮮人跟一般健身房目標客群最大的差異還有「消費力」。不具名的相關健身業者透露，場館內平均每位會員的年消費額約從7萬元到將近12萬元，這個數字相較於趨勢研究2020年調查國內消費者平均在健身房的年消費額2萬8872元，高出將近3.5倍。
儘管健身業在業績很有感，但跟其他步入高齡化的國家相比，台灣的銀髮健身市場只能說是剛起步。根據國發會統計，台灣將於3年後、也就是2025年邁入超高齡社會，也就是每5人中就有1位是超過65歲的長者，但台灣趨勢研究公司調查台灣的中高齡人口，進健身場館運動的比例還是偏低。
趨勢研究總經理彭賢恩指出，全台60歲以上人口，付費使用運動場館的比例只有8%，換算為我國健身房的產值為2.2億元，只佔健身房總產值的1.4%（2020年統計）；但同為高齡化社會的的日本，健身房裡60歲以上人口的比例已經高達3成之多，如果台灣以2成為目標，這塊銀髮族的健身大餅至少能上看65億元，也就是說台灣的銀髮健身市場還有近30倍的成長空間。
乍看之下商機雖大，但要讓樂齡族願意付費去健身房運動，還存在兩大現況需要跨越：第一是許多長者把散步當做運動、第二個是存在「運動不一定要花錢」的想法。不過許多復健科醫師都指出，長輩如果把散步當作唯一的運動，對身體的刺激不足，無法強化肌肉。健身房業者也認為，國人對肌少症的認知還有賴政府和醫療院所多加說明。至於運動是不是一定要花錢？業者分析，還是根據運動的內容和目的選擇花費，而上健身房目的是提供安全的環境促進健康，如果消費者有這樣的認知，勢必有更高意願付費上健身房訓練肌力。
長期指導樂齡族的教練比喻，身體的肌肉就跟錢一樣，每天睜開眼睛就在花錢，同時肌肉也隨著年紀流失，所以熟齡族群也許能把花錢上健身房運動，視為投資自身肌肉，延緩或避免未來肌肉無力住養老院的機會，如果以長照的費用計算，省一年養老院等於現賺40到50萬元，更可以賺到一年更有品質的生命。