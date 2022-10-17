她7月大遭棄養！生母年老「現身討錢得逞」　律師曝2重點

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法庭審理時，這位拋家棄子的媽媽不斷訴說著自己有多可憐，領殘障手冊、沒工作，才會要求女兒支付每月1萬生活費。官司就這樣打了5年，近期原PO收到社會局來函，媽媽接受了政府安置，安置費云云，又收到政府公文，每個月要原PO支付一萬多生活費。這讓她相當崩潰「如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的！我會幫你風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的」。
針對此案，律師林智群也做出分析「女兒當然不願意支付，不是錢的問題，而是奇摩子的問題」，但也提到，在法律上，這個故事有兩個重點。
林智群先是提出第一點，媽媽五年前找法扶律師打官司，可能是想要錢，反正就是試試看，就算是敗訴，也沒關係，那個敗訴判決，也是有用處的。敗訴判決可以證明自己女兒「拒絕扶養自己」，那媽媽去申請低收入戶或其他社會福利時，原本應該把「全戶的收入財產」都算進去的，但有這個敗訴判決，就可以把女兒的財力資產扣除，比較好申請下來。
第二點「媽媽打官司要求扶養，你(兒女)拒絕，法院判媽媽敗訴，事情就解決了嗎？」林智群隨後說明「no ！事情還沒結束！有的老人因為無依無靠，國家也不能不處理，只能把老人送到安養院，安養院費用就由政府先代墊，然後政府可以跟女兒要這筆錢。本來政府應該告女兒，打官司要這筆錢，可是社會局忙得要命，哪有空跑法院？而且打官司成本也很高，不划算，所以社會局就依照老人福利法第41條第3項規定，直接發函跟女兒要錢，如果女兒60天內不給錢，社會局不用打官司（一二三審），可以直接移送行政執行。簡單講，那個繳費通知，效果跟交通罰單差不多，就是你不繳，政府可以直接移送行政執行，從你的銀行帳戶內把錢扣走！」
林智群也無奈做出總結「很多人都以為官司打完了，事情結束了，這個人（失格父母）不會再來煩我了。大錯特錯！問題父母，會一直製造問題，直到他們閉上眼睛為止」。（編輯：潘毅）