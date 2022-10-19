好市多大包米驚現「米蟲宗親會」！網推1招滅9族：超有效
美式賣場好市多以大份量及實惠價格吸引顧客，可有民眾購入大包裝米，回家卻發現裡頭長出多個「米蟲家族」，打開處處有黑色小蟲爬行，令人不寒而慄，貼文發出後引起不少苦主同意，並有內行主婦提供解決之法。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示民間有「米生米蟲代表沒農藥」的說法，但這次在好市多購買的大包裝米是「多到嚇死人」，「之前買傳統米店的頂多就是一個家族，這一包應該是該是在開超大型宗親會了吧。棄之可惜，食之怕怕」。
多名曾買過該牌米的網友站出來同意，「這個我買過，也是米蟲跑到整個家都是」、「我也買過這大包裝的米,也是長很多米蟲」、「我的也是，超多米蟲～而且浮水的米粒很多⋯」、「我買過的都沒拆開，全部都是米蟲」。
內行人則提供解決之法，提醒以後米買回就先分裝放冷藏，「買回來放冰箱就不會有米蟲了」、「這和農藥多寡無關，是因為穀倉或碾米後的存放處有米蟲或蟲卵，才會如此！最好的保存方式就是全程放冷藏」、「回家先冷凍兩天，還未孵化的蟲卵才沒機會孵化，不然……」。
此外，有人提及「米裡放蒜頭，不會長米蟲」的方法，不過有主婦表示蒜頭的用處是防止外面的蟲進入，若米蟲本身就已在米粒中產卵，還是得先放入冷藏去除。（編輯：李惠婷）