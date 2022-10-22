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秋蟹季／飽滿螃蟹怎麼挑？萬里蟹盤商揭祕：內行摸這裡

▲吃螃蟹不怕外行，海鮮大型批發商黃湧勝分享挑選美味萬里蟹的關鍵。（圖／記者周淑萍攝）
▲吃螃蟹不怕外行，海鮮大型批發商黃湧勝分享挑選美味萬里蟹的關鍵。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-22 09:16:082022-10-22 09:23:06

秋天為何成為大啖螃蟹的季節？從事海鮮批發有近20年的新方海產董事長黃湧勝說，其實一年四季都可以吃到螃蟹，但中秋過後的螃蟹會特別肥美，主要原因在於中秋過後，海裡的水溫開始變冷，螃蟹肉質會開始收緊，變得彈Ｑ且鮮甜，且天氣轉涼入冬之前，蟹黃都格外肥美，因此「秋蟹」成為中秋過後的一個美食盛典。

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至於該怎麼挑選好吃的螃蟹？身為北部大型批發商的新方海產董事長黃湧勝，旗下擁有多艘捕蟹船，全台約2~3成的萬里蟹都由他這裡批售出去。他大方分享，往年通常中秋過後就是大收的季節，但今年冷的比較晚，再加上近日豪雨不斷，船也出不去，預計10月底、11月中產量會到高峰。目前價格還是跟往年差異不大，一斤大約300~350元不等，會依照店家而有所調整。

▲螃蟹。（圖／記者周淑萍攝）
▲萬里蟹主要有三種海蟹，分別是三點蟹、花蟹和石蟳，萬里蟹是在海域中自然生長的天然海蟹。（圖／記者周淑萍攝）
萬里蟹主要有三種海蟹：三點蟹、花蟹和石蟳，萬里蟹是在海域中自然生長的天然海蟹，不像養殖蟹，有齊一的規格可挑選。到產地要挑好吃的蟹方式都一樣，黃湧勝說：「通通都是摸肚子！」肚子壓下去，感覺是堅實，飽肉率就高，至少會有8、9分的肉，如果輕易就能壓下去，有點空空的，代表蟹肉較少，吃起來會少了一點滿足感。此外，花蟹還可以觀察螯的關節處是否飽滿。

附帶一提，想要有海味十足的蟹黃，除了選擇母蟹是最基本的，黃湧勝建議還可以看外殼，會隱約透出淡淡粉色，粉色的範圍越多，通常蟹黃就會更多。而這三種蟹的美味，黃湧勝首推三點蟹，可說是蟹中極品，味道鮮美、肉質彈牙適口，石蟳肉質正如外殼比較厚實有咬勁，花蟹的口感最為細嫩。

▲螃蟹性別,螃蟹。（圖／記者周淑萍攝）
▲螃蟹的腹甲呈現半圓形為母蟹(左)，公蟹呈尖長形(右)。（圖／記者周淑萍攝）
▲三點蟹,母,螃蟹。（圖／記者周淑萍攝）
▲要如何選擇肥美的螃蟹，只要輕壓螃蟹肚子，壓起來堅實，肉質相對飽滿。（圖／記者周淑萍攝）
▲花蟹,螃蟹。（圖／記者周淑萍攝）
▲花蟹的螯在關節處飽滿也是挑選的關鍵。（圖／記者周淑萍攝）

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