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普橘人物／主廚張晉逸「溫暖料理」　吃員工餐像回家吃飯

▲普橘島主廚張晉逸（James）熱愛做菜，無論在普橘島的員工餐或是自己的私廚餐廳，都希望給饕客最有溫度的料理。（圖／張晉逸提供）
▲普橘島主廚張晉逸（James）熱愛做菜，無論在普橘島的員工餐或是自己的私廚餐廳，都希望給饕客最有溫度的料理。（圖／張晉逸提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-23 15:00:00

下班、放學回家之後，打開門聞到香噴噴、熱騰騰的飯菜，全家人圍著飯桌一邊享用晚餐，一邊聊聊今天發生的大小事，這種溫暖又安心的感覺，你有多久沒有體會過了？在台北市公館商圈開設私廚「許願匙」的專業料理人張晉逸（James），不只把這樣的用餐氛圍設計擺在自己的私廚裡，他也在號稱「最強員工餐廳」橘子集團普橘島擔任客座主廚，把最溫暖的料理帶給在外打拼的上班族。啊嘶，能在員工餐廳吃到這樣的料理，真的太幸福了！

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有別於多數餐廳都開在熱鬧的街邊、有著誇張的招牌，James的餐廳「許願匙」隱身在公館商圈的公寓二樓，從外觀根本看不出來是用餐的地方。走進私廚就像回家一樣，沒有任何花俏的裝潢，窗明几淨只擺一張大桌子、幾張椅子，「我希望來這裡吃飯的客人，就像回家吃飯一樣，客人許願我就幫你完成。」James也把這樣的精神帶到普橘島去，無論是員工餐或是每月客座，都絞盡腦汁做出新高度，「把同仁當作家人，吃在嘴裡、暖在心裡！」

今年29歲的James出身基隆，家裡是做食品公司的，包括XO醬等伴手禮。國中有一次爸媽出門有段時間不在家，某天他突然想吃媽媽做的菜，就自己依樣畫葫蘆做了炒飯、義大利麵等料理，沒想到意外的好吃，連帶便當去學校都被同學搶光光，後來還跟媽媽一起做涼麵，趁著假日去市場賣，也相當受到婆婆媽媽歡迎，「從那時候開始，我就對料理產生興趣，既然讀書成績普通，乾脆就走料理這條路吧！」

▲張晉逸曾代表台灣前往德國法蘭克福參加世界年輕廚師菁英賽世界冠軍賽。（圖／張晉逸提供）
▲張晉逸曾代表台灣前往德國法蘭克福參加世界年輕廚師菁英賽世界冠軍賽。（圖／張晉逸提供）
James高中開始就進入餐飲科就讀，19歲到遠東飯店去實習，開啟了他對料理的廣大視野。James說，那時候對所有事情都覺得很有趣、很好奇，當時每兩個月行政主廚都會舉辦一次「Chef Table」，邀請個單位派員出一道菜給來比賽，如果通過考核就有機會讓這道料理進入往後的菜單。「那時候我也不知道哪來的勇氣，剛剛進飯店就竟然就舉手報名。」沒想到後果「相當慘烈」，一棒打醒他對自己幻想。

James說，當時當然很氣餒，但也因此了解自己的不足，後來在實習過程中，接觸到各式各樣的料理，「尤其遠東飯店每一個季度都有一個當季的特色，讓我能接觸到更多不同類型的食材、料理風格，對我眼界開展有很大的幫助！」後來他再次挑戰「Chef Table」成功獲得肯定，「如果第一次失敗就覺得丟臉放棄了，恐怕也沒有現在的我了！」

▲張晉逸曾在遠東飯店實習，那段實習歲月讓他接觸更多的食材與料理方式，滋養了他的廚藝。（圖／張晉逸提供）
▲張晉逸曾在遠東飯店實習，那段實習歲月讓他接觸更多的食材與料理方式，滋養了他的廚藝。（圖／張晉逸提供）
2017年James打敗國內眾多的年輕廚師，獲得世界年輕廚師菁英賽台灣選拔賽冠軍，當年飛往德國法蘭克福參加世界冠軍賽。當時意氣風發的James，以為自己已經達到一定的高度，拿下世界冠軍當台灣之光很容易，沒想到出國比賽卻鎩羽而歸，這次的挫折讓他開始對料理產生懷疑，甚至心灰意冷。回台灣後沉寂一段時間，後來雖然也去了餐酒館當過副主廚，或是去早午餐店當過主廚，但這段期間的James，每天做一樣的事情，對生活、對料理都漸漸失去熱情。

直到某天，他萌生自己創業的念頭。James說，那時候在外面工作，雖然收入還可以，但就覺得自己像一個工人，每天敲敲打打做一樣的事情。「我想做的是希望自己把信念和靈魂透過料理傳遞給大家，讓大家吃的溫暖又開心，所以決定開了自己的私廚，取名『許願匙』就是希望幫大家完成心願，只要你吃的、喜歡的，都可以在這裡吃得到，就像回家放鬆的開心吃飯。」

不過開業之路並不容易，尤其這兩年碰到疫情影響，私廚營運受到很大的衝擊，James努力接外燴，做便當、甜點外賣撐過這段艱困的時間。「私廚就像是藝術家，但開餐廳還是有營收的壓力，做當下該做的事情就對了！」James笑說，還好我的餐廳就是我家，還可以去普橘島做菜給大家吃，就算這段期間沒有賺大錢，還是很快樂的。

談起到普橘島做菜，James笑得更燦爛了！原來當初是去參加《料理之王》踢館賽認識了主廚Zac，同樣也是普橘島私廚的Zac介紹他來試試，「我那時候只覺得，哇賽，能請主廚把員工餐做成這樣，真的蠻厲害的！」也因為主廚們臥虎藏龍，讓他一開始壓力有點大，只因為不想輸給其他主廚、想做出新高度，不只自己偷偷研發新菜，連自己不喜歡的吃的食材，都努力變成大家喜歡的口感，甚至還會James私下詢問橘子集團同仁吃過的感想，「還好大家都蠻愛的，我才終於放下心來！但在這裡做菜，讓我有回到大飯店工作的感覺，真的有趣又刺激，很過癮！」

「或許我成功的太快了，一出社會就當上副主廚，而不是真正從基層做起，現在反思起來，反而覺得如果我能把基本功練得更紮實，或許現在會更好！」對自己料理有很高期許的James，不滿足於現在的成就，明年他還想去澳洲工作，想要有更多的火花與刺激，「有時候覺得自己的料理靈感已經枯竭，等我帶著更多的好料理回來吧！」

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