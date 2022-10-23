普橘人物／主廚張晉逸「溫暖料理」　吃員工餐像回家吃飯

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今年29歲的James出身基隆，家裡是做食品公司的，包括XO醬等伴手禮。國中有一次爸媽出門有段時間不在家，某天他突然想吃媽媽做的菜，就自己依樣畫葫蘆做了炒飯、義大利麵等料理，沒想到意外的好吃，連帶便當去學校都被同學搶光光，後來還跟媽媽一起做涼麵，趁著假日去市場賣，也相當受到婆婆媽媽歡迎，「從那時候開始，我就對料理產生興趣，既然讀書成績普通，乾脆就走料理這條路吧！」
James高中開始就進入餐飲科就讀，19歲到遠東飯店去實習，開啟了他對料理的廣大視野。James說，那時候對所有事情都覺得很有趣、很好奇，當時每兩個月行政主廚都會舉辦一次「Chef Table」，邀請個單位派員出一道菜給來比賽，如果通過考核就有機會讓這道料理進入往後的菜單。「那時候我也不知道哪來的勇氣，剛剛進飯店就竟然就舉手報名。」沒想到後果「相當慘烈」，一棒打醒他對自己幻想。
James說，當時當然很氣餒，但也因此了解自己的不足，後來在實習過程中，接觸到各式各樣的料理，「尤其遠東飯店每一個季度都有一個當季的特色，讓我能接觸到更多不同類型的食材、料理風格，對我眼界開展有很大的幫助！」後來他再次挑戰「Chef Table」成功獲得肯定，「如果第一次失敗就覺得丟臉放棄了，恐怕也沒有現在的我了！」
2017年James打敗國內眾多的年輕廚師，獲得世界年輕廚師菁英賽台灣選拔賽冠軍，當年飛往德國法蘭克福參加世界冠軍賽。當時意氣風發的James，以為自己已經達到一定的高度，拿下世界冠軍當台灣之光很容易，沒想到出國比賽卻鎩羽而歸，這次的挫折讓他開始對料理產生懷疑，甚至心灰意冷。回台灣後沉寂一段時間，後來雖然也去了餐酒館當過副主廚，或是去早午餐店當過主廚，但這段期間的James，每天做一樣的事情，對生活、對料理都漸漸失去熱情。
直到某天，他萌生自己創業的念頭。James說，那時候在外面工作，雖然收入還可以，但就覺得自己像一個工人，每天敲敲打打做一樣的事情。「我想做的是希望自己把信念和靈魂透過料理傳遞給大家，讓大家吃的溫暖又開心，所以決定開了自己的私廚，取名『許願匙』就是希望幫大家完成心願，只要你吃的、喜歡的，都可以在這裡吃得到，就像回家放鬆的開心吃飯。」
不過開業之路並不容易，尤其這兩年碰到疫情影響，私廚營運受到很大的衝擊，James努力接外燴，做便當、甜點外賣撐過這段艱困的時間。「私廚就像是藝術家，但開餐廳還是有營收的壓力，做當下該做的事情就對了！」James笑說，還好我的餐廳就是我家，還可以去普橘島做菜給大家吃，就算這段期間沒有賺大錢，還是很快樂的。
談起到普橘島做菜，James笑得更燦爛了！原來當初是去參加《料理之王》踢館賽認識了主廚Zac，同樣也是普橘島私廚的Zac介紹他來試試，「我那時候只覺得，哇賽，能請主廚把員工餐做成這樣，真的蠻厲害的！」也因為主廚們臥虎藏龍，讓他一開始壓力有點大，只因為不想輸給其他主廚、想做出新高度，不只自己偷偷研發新菜，連自己不喜歡的吃的食材，都努力變成大家喜歡的口感，甚至還會James私下詢問橘子集團同仁吃過的感想，「還好大家都蠻愛的，我才終於放下心來！但在這裡做菜，讓我有回到大飯店工作的感覺，真的有趣又刺激，很過癮！」
「或許我成功的太快了，一出社會就當上副主廚，而不是真正從基層做起，現在反思起來，反而覺得如果我能把基本功練得更紮實，或許現在會更好！」對自己料理有很高期許的James，不滿足於現在的成就，明年他還想去澳洲工作，想要有更多的火花與刺激，「有時候覺得自己的料理靈感已經枯竭，等我帶著更多的好料理回來吧！」