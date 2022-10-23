普橘人物／料理大賽信心滿滿？冠軍主廚：大家都裝出來的
擅長地中海型料理、義法餐酒搭配的專業料理人張晉逸（James），到橘子集團員工餐廳普橘島擔任主廚之前，參加過知名料理節目《料理之王》，不僅是第一季的踢館魔王，更是第二季的參賽選手之一。從小到大參加過大小料理比賽，包括德國法蘭克福世界年輕廚師菁英賽決賽，對於比賽的經驗相當豐富。但James偷偷透露：「別看電視上選手做起料理感覺都信心滿滿，其實絕大多數人都是裝出來的，尤其是神秘箱（黑盒子）比賽，通常一看到食材的時候，每個人心裡都是抖抖的，沒這麼有信心啦！」
James說，參加料理比賽最怕就是「黑盒子比賽」，參賽者當看到主辦單位準備的食材，當下立刻就要動手，這很需要廚師的經驗與臨場反應。他曾經在比賽中碰過「豬大腸」讓他印象最深刻，當時只能靠直覺還有過去吃過的經驗下手，「短短30分鐘內要先燉再炸，真的壓力很大！」有時候在比賽中碰到自己不喜歡的食材，James也得想辦法突破，所以每次參加完，總會讓自己功力更上一層樓。
James強調，其實大家在電視上看到，好像每個選手都信心滿滿，做起料理來游刃有餘，其實絕大多數人都是硬撐的！「大家看起來手腳都很俐落，其實真的有概念的並不多，心裡抖得很，一邊做一邊發想，最後都是靠直覺做出來的，除非有指定的菜色，要不然真的很考驗反應，主廚也沒這麼神啦！」