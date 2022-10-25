達美樂萬聖節「輪盤披薩」藏極辣懲罰 外帶大披薩222元
達美樂無預警祭出1天快閃優惠，只有今（25）日3種口味大披薩外帶一個只要222元，限定夏威夷大披薩、道地美國大披薩、白醬彩蔬大披薩可選。另外為了應景萬聖節，特別推出「輪盤披薩」試手氣，「萬聖限定輪盤披薩」內藏一片極辣口味的披薩，和朋友一起開吃、看誰吃到辣破膽！即日起至11/6期間限定外帶「萬聖限定輪盤披薩」，無論大小都半價，好玩又划算。
達美樂今日(10/25）限時1天快閃優惠，粉專無預警發出宣告，限定夏威夷大披薩、道地美國大披薩、白醬彩蔬大披薩共3種口味，任選大披薩外帶一個只要222元，一次滿足經典美味、兒童最愛及蔬食需求。
達美樂萬聖節當然也要應景搗蛋，推出「萬聖限定輪盤披薩」開吃超級墨西哥口味，卻內藏一片極辣的披薩，讓大家試試手氣也挑戰嗜辣程度。即日起至11/6，期間限定外帶「萬聖限定輪盤披薩」，無論大披薩或小披薩都只要半價，相當於大披薩325元、小披薩只要215元，好玩又划算。
有趣的是，粉專一公佈開賣消息，便有網友忍不住表示「為什麼要花錢找罪受呢？」還有嗜辣的粉絲認為，「不敢吃辣是處罰 愛吃辣是福利」，直言愛吃辣的若沒吃到唯一的一片極辣口味，等於「一個披薩兩個處罰」。
不過達美樂粉專還祭出回饋活動鼓勵大家試手氣，只要上傳正在吃「萬聖限定輪盤披薩」的辣翻照片，並留言分享被辣翻的感受，完成指定任務的前50位粉絲，還能加碼再獲得「免費大披薩券」1張。
另外，「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里則有超強「買1送10」優惠，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」只要超狂優惠價349元，而且好康活動只到10月底，肉肉控把握倒數7天趕快開嗑！