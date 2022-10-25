瘦11公斤又反彈！朴春「近況曝光」驚呆 跳舞吃力全被錄
南韓女歌手朴春出身女團2NE1，過去曾經因為禁藥風波淡出螢光幕前，後來2019年回歸樂壇後，人氣依然不滅，不過也因為罹患ADD（注意力缺失症）接受藥物治療，原本曼妙身材也發福，但後來透過各種方式成功減去11公斤，她還開心發出對比照。不過，久未公開現身的她，近日又被捕捉到身材再度走樣，引起不少粉絲擔憂健康。
朴春本月21日出席在菲律賓舉行的「POPSTIVAL 2022」，現場一連串帶來許多經典的歌曲，不過她登台的畫面也被粉絲捕捉，不少人發現朴春的身形又回到像過去一樣豐腴的狀態，還顯得比以前更加圓潤，且在演出時，不少網友也發現朴春跳舞有些吃力，像是蹲下的動作蹲不下去等等，紛紛擔心她的身體健康狀況。
影片在推特、TouTube瘋傳，不少粉絲都紛紛表示「朴春一定是為病所苦...希望可以好好調養身體」、「暫時休息吧朴春，看了真心疼」、「朴春的身形又回到以前了，過去減肥成功的她可惜了」、「希望朴春能夠好好調養身體後再出發，經紀公司放過她吧」、「朴春加油！永遠支持妳，妳是永遠的皇后」。
而對於影片瘋傳，被粉絲質疑健康問題，朴春所屬公司D-Nation娛樂也出面回應，否認她健康出現異狀，表示她最近正在為減肥開始進行運動。（編輯：張嘉哲）