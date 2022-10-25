達美樂一日快閃外帶大披薩222元輸了？網友：隔壁才199元
達美樂今（25）日無預警祭出一日限定「外帶大披薩222元」快閃優惠，官方發出優惠才1小時，已有粉絲留言表態想吃。但饕客無情揭秘1招就能爽吃「必勝客199元」，網路論壇上精明的饕客們可是相當理智，直言「隔壁199，222 pass」，指的便是必勝客日前早已推出「平日外帶大披薩199元起」的優惠更為划算。
達美樂今日（10/25）推出限時一日快閃優惠，限定夏威夷大披薩、道地美國大披薩、白醬彩蔬大披薩共3種口味，任選大披薩外帶1個只要222元。有粉絲馬上在粉專留言想吃；在網路論壇上，也有人感謝分享資訊，表示「已訂」達美樂，還推薦白醬彩蔬口味好吃。可是也有精明理智的饕客指出「隔壁199，222 pass」。
事實上，必勝客日前早已推出「平日外帶大披薩199元起」的划算優惠。即日起至11/7，必勝客祭出限定平日外帶、8種口味，小披薩下殺149元起、大披薩只要199元起的「超值必勝嗑」優惠，只要於週一至週四「外帶小披薩149元起」，人氣口味熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏通通都可享好康回饋；還有平日「外帶大披薩199元起」好康，同樣週一至週四祭出8款優惠口味划算開吃。
近期必勝客除了開賣萬聖節「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，還推出三款「私廚料理級」比薩，法式卡非海陸比薩、大盛壽喜雪花牛比薩與松露海鮮珍珠起司比薩，限店、限時、限量搶先試賣。
不過達美樂不只給出限時優惠，當然也有應景搗蛋趣味，「萬聖限定輪盤披薩」開吃超級墨西哥口味，卻內藏一片極辣的披薩，讓大家試試手氣也挑戰嗜辣程度。即日起至11/6，期間限定外帶「萬聖限定輪盤披薩」，無論大披薩或小披薩都只要半價就能好玩開吃。看來兩大披薩業者的競爭一時難分難解，對消費者來說倒是有吃不完的美食優惠。