大量小額「洗發票」不給獎　上半年查獲30件追回18.47萬

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財政部也公布各地區國稅局就今年1-2月期至5-6月期取得大量小額統一發票中獎異常案件查核結果，其中已查核完竣且依給獎辦法第15條第2項規定追回獎金者共45件，追回金額新台幣28萬5千元，態樣多為購買提袋或影印等小額商品分次結帳，或至加油站小額（自助）加油，還有透過自動提款機（ATM）或電子支付系統分次繳納電信費取得大量小額發票等。
值得注意的是，在5大中獎異常態樣中，扣除買受人就是營業人外，主要以購買提袋、影印等小額消費分次結帳居多，占總件數比重約28.9%、共追回7萬3800元的獎金，另有24.4%則是領獎人不願說明，只繳回獎金者，這部分共追回8萬3800元的獎金。另外，也有人是透過網路ATM或電子支付分次繳納電信費，或是以自助加油方式大量取得小額消費發票，兩大態樣比重各有6.7%，合計共追回2萬7100 元的獎金。
若進一步來看，「取得大量小額發票」的案件占總件數逾6成6，「買受人為營業人」的件數占33%左右；以獎金占比區分，「取得大量小額發票」占64.8%，「買受人為營業人」占35.2%。
賦稅署強調，為維護一般消費者中獎權益，財政部已建立給獎辦法第15條第2項的查核機制，以遏止取巧者利用分散消費取得大量小額中獎發票領取獎金，落實統一發票給獎目的。