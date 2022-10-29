29歲男月薪57K！女友媽「一聽職業」搖頭：考慮換工作嗎

▲一名男網友透露，他在餐飲體系待了將近6年，沒想到女友爸媽得知後，竟問他有沒有考慮換工作。（示意圖／取自photo AC）
▲一名男網友透露，他在餐飲體系待了將近6年，沒想到女友爸媽得知後，竟問他有沒有考慮換工作。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-10-29 08:32:07

情侶之間最怕彼此父母對自己不滿意，就有一名男網友透露，他在餐飲體系待了將近6年，沒想到女友爸媽得知後，竟問他有沒有考慮換工作，讓他不滿喊「為什麼做餐飲業大家都有點偏見？」貼文曝光後立即掀起熱議。 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「餐飲業真的那麼不好嗎」為題，表示他今年29歲了，女友則是24歲，本身在餐飲體系工作將近6年時間，職位是小經理，每個月薪水加上加班費大約落在5.2萬到5.7萬區間。 

原PO指出，他和女友交往約一年時間，日前第一次和對方家長吃飯，雙方在過程聊得很愉快，但問到工作時，女友爸媽卻突然頓了一下，「叔叔問我說是服務生嗎？我說我是裡面的經理，她媽就說：那就也算是個服務生嘛，後來知道我年紀後說怎麼29歲還在餐廳上班？之後有沒有考慮換其他的工作？」氣氛瞬間變得很尷尬，這經驗讓他不滿直呼：「為什麼做餐飲業大家都有點偏見？」 

▲原PO七夕不送普通的花，買了一大束「大腸包小腸」給女友，貼文及照片一出，網友全笑翻。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO和女友交往約一年時間，日前第一次和對方家長吃飯。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「整個社會風氣就是這樣吧，我也覺得餐飲沒有不好，可是我的家人非常不喜歡餐飲」、「如果是我女兒的另一伴，會，工作要排班、時常加班、偏勞累、鞠躬哈腰、放假接電話、薪資容易碰頂⋯除非你是老闆，我才會考慮」、「我老婆也是餐飲業打混二十年，也做到理字輩，問題是，結婚之後，你能給家庭多少時間？ 薪水不少，但跟付出比也沒很多，值得嗎」、「首先餐飲業就不可能週休二日或朝九晚五，然後工時又長。考慮到婚後，你可能都沒時間陪孩子或顧小孩，到時候可能都是丟給女方，所以對方父母也許也是考量這個」。 

但也有人鼓勵原PO，「我覺得能幹到最高主管以上的階級，都還算讓人放心欸，同為外場餐飲人，為你加油，雖然我們被戲稱端盤子的，但我們的能耐只有我們自己知道」、「加油，我廚師，一堆人聽到就跑了」、「我只能說路是自己走出來的， 流言蜚語也是自己去排解的。 您一定也可以！ 加油，餐飲人」。（編輯：賴禹妡） 

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