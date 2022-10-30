獨／梨泰院事故當下直擊！留學生：警察被逼站車頂上疏導
韓國梨泰院因地緣關係，鄰近美軍基地又有許多大使館駐紮，因此衍生出很多異國料理餐廳、酒吧，成為首爾市赫赫有名的夜生活集散地。今年萬聖節引發嚴重的傷亡事故，《NOWnews今日新聞》獨家訪問在韓國留學的周同學。昨（29）日晚間事發當時，周同學正好與朋友就在梨泰院現場，幸運躲過一劫。她心有餘悸的表示，其實梨泰院平常人就很多，每年萬聖節更是最熱門的活動地點，前年萬聖節她也有去現場，當時也是人潮洶湧，當時已經覺得很誇張，但今年人潮卻更離譜，警察被迫要站在警車上才能疏導人潮，地鐵站也是萬頭鑽動，研判是因為疫情解封關係，外國旅客回鍋、玩得太嗨，最終才釀成大禍。
周同學說，一般時候只要在假日去梨泰院一樣很熱鬧，但不會像昨天人這麼誇張的多。每年萬聖節確實就是梨泰院最多人的節日，到場的應該是該地外國人居多，這種西方變裝同歡的節日，本來就很容易吸引大批民眾踩街同樂。「前年疫情正嚴重時，在萬聖節期間去梨泰院，不過人潮大約只有昨晚的1/3。」有可能是因爲梨泰院西方氣息濃厚，所以氣氛也相對較為開放，大家會玩得更瘋、更嗨，相較弘大、明洞、東大門等商圈活動來說，也較容易忽略安全性。
另外，周同學也說，比起梨泰院，韓國當地人應該更常去在梨泰院旁邊步行大約10分鐘的漢南洞。因為梨泰院較多的是酒吧等高級club，消費能力須比較高檔；漢南洞則有比較多的咖啡廳等平價消費場所，是當地人平常休閒選擇。
事實上，部落客「韓國旅遊達人」受訪時也提到，印象中的梨泰院是一個可以享受異國文化的地方，那裡有很多酒吧，club等，像是韓劇《梨泰院Class》取景地「Honey Night」甜夜酒館、可以一覽浪漫夜景的The Finest酒吧等，都很受當地人以及外國人歡迎。另外達人還提到，梨泰院有很多外國人在那裏經營餐廳，超過40多個國家的餐廳的世界飲食街，「我有時想吃泰國餐的時候都會去梨泰院。」