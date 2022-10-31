祥雲龍吟一餐5280元起跳！米其林二星常客 停業前全滿位
連續5年蟬聯台版米其林二星餐廳「祥雲龍吟」今（31）日發出公告，宣布將於12/1暫停營業，消息一出震驚國內餐飲業！祥雲龍吟來台展店8年，為日本「龍吟」原汁原味姊妹店，該店主廚稗田良平時常實際走訪農、漁家與其交流，深入了解台灣在地飲食、食材文化，做出不同於日本的台灣在地創新懷石料理。深受米其林評審青睞的料理「乳鴿」，被封為稗田主廚的招牌菜。而祥雲龍吟每月1日凌晨0時起開放次月1整個月的訂位，《NOWnews今日新聞》查詢祥雲龍吟官網上訂位情況，系統顯示到11/30前預訂都已額滿，想用餐都需候補，今天聽到消息才想要回味的死忠老饕們，可能得碰碰運氣了。
祥雲龍吟餐廳位置坐落於台北市大直熱鬧的中山區樂群三路，與東京龍吟本店同出一脈。主廚稗田良平曾接受《BAZAR》雜誌專訪曾透露自己一天行程，每天早上10點固定會去濱江市場視察新鮮魚貨，從進貨到進廚房處理每一步都親自把關。對食材相當講究的稗田主廚使用台灣在地食材入菜，像是石斑刺身、鰻魚、乳鴿、香魚等等，其中招牌菜乳鴿以稻草和備長炭燒烤，深得米其林評審青睞。不僅如此，店內還有供應多種日本全國各地名酒、香檳、葡萄酒等上百種酒藏供食客選擇。根據菜單，11品御膳價格為6,800元，7品料理4,800元，都須加服務費，一般訂位酌收10%服務費，包廂收15%服務費。另若自備酒水，則會收1500元開瓶費。
除了亮眼美食，祥雲龍吟用餐體驗也是相當聞名，點開官網就可以清楚看見條列清楚的規定，包含「來店用餐請著正式服裝，請勿穿T-Shirt，男性請處穿著短褲、涼鞋等非正式服裝」、「請避免過度使用香水或古龍水」等，嚴格把關美味食客體驗品質。顧客若於預約時間之前到達餐廳，也會被邀請至休息室，裡面乾淨明亮，還有迎賓茶可供飲用，去過的顧客都喊「賓至如歸」。
祥雲龍吟今日於官方臉書發出停業公告，感謝8年來消費者的支持與喜愛，「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向」，因此餐廳將營業到11/30，12/1起暫停營業。目前祥雲龍吟甚麼時候會恢復營業尚未有譜，讓不少網友相當感慨，「我們還沒吃！！」、「不～～～～祥雲龍吟是我覺得最好吃的店～期待重新營業」、「只好這幾天趕緊去訂位、不然吃不到了」、「都還沒拜訪就停業….」，大票網友都在敲碗等待餐廳恢復營業的一天。