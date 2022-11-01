小孩還沒出道就退團！天王星嘆世事難料：金子還在磨

「原子少年」天王星人氣成員小孩（何世華）捲入感情糾紛，為不拖累其他成員發展並專注於官司，日前宣布退出團體，小孩父親也轉述兒子心境，「世華說要證明自己的清白，才能抬頭挺胸回天王星」。今（1日）原定是天王星加盟滾石唱片後的出道日，成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐首度主動在IG吐露心情。
一過午夜零點，除了退團的小孩，天王星4少陸續發文，配圖是公司為成員量身訂製的5副專業耳機，隊長高胥崴寫下：「人生如戲，有許多事情無法預料，如同今天本是出道日卻因故順延...」他感謝公司的栽培、照顧，並對團體動向埋下伏筆，「希望未來跟大家有個默契，我們不說擔心，不講疑慮，只要你們在，我們會用實力說話。」
吳昱廷感性地寫道：「某個平行宇宙裡，我們如期的在11/1出道了！也許在這個宇宙我們的路崎嶇了一點，但是我們沒在怕，金子還在磨而已，等到發光那天照樣閃爆大家！」高有翔表示：「今天是我們原訂的出道日，但碰到了一些難題，必須優先克服。但沒關係，無論發生任何事，我們都要學習用正面的心態去處理看待，也謝謝公司替我們訂製的耳機，我們會用實力繼續唱下去的！」
蔡承祐說：「本來一切就緒，要在今天宣布我們的成團，不料這條道路本就不是直順的，多繞幾個彎，我們依舊會跟大家碰面。」4人皆標記小孩的帳號，以及「111」、「Reborn To Be Alive」等象徵來日將重生的關鍵字。
同自「原子少年」出道的FEniX成員陳峻廷留言：「等你呦！」Ozone成員李哲言說：「我愛你！」林佳辰留下愛心和打氣的符號，蔡承祐於留言處再度向粉絲喊話：「再等待一下！」要大家期待天王星5人到齊後，強勢回歸的那一天。（編輯：楊穎軒）