立冬進補靠它！7大熱門「雞湯料理」排行：這口味一生推
下周一就是24節氣「立冬」，民間有進補的習俗，趁機吃美食又能暖心暖胃，其中雞湯是冬天調養身體最夯食補之一，不只喝起來有滿滿幸福感，尤其香菇雞湯幾乎可說是低失敗率的新手料理，只要挑對材料通通放進電鍋，就能喝到家的味道，就有網友說是「一生推」。雞湯的種類五花八門，哪種食材最滋補，哪種口味最受歡迎，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，關於網友熱議的「雞湯料理」相關話題，盤點人氣最高的7大雞湯料理網路聲量排行。
觀察網路上對於「雞湯料理」的相關話題討論，可發現「香菇雞湯」是許多民眾推崇的經典口味，香菇除了可以促進食慾、安神養顏，豐富的鐵質也能改善貧血問題。日前就有網友在社群討論區發文分享自己初學雞湯的成果，大讚「喝完還出了一身汗，超舒服的」，並曬出令人垂涎欲滴的雞湯照片，引起網友踴躍回覆：「用乾香菇會更香」、「我們家還會放中藥材」、「奶奶的香菇雞湯是冬天最棒的味道」，認爲香菇雞湯有家的味道，是溫馨又美味的雞湯料理。
也有不少網友認為「蒜頭雞湯」是當之無愧的滋補聖品，坊間認為蒜頭雞湯可補充元氣、增強免疫力，是健康可口的養生佳餚。也有網友分享自己首次品嚐蒜頭雞湯時，甚至誤把蒜頭當成蒸蛋，認為「蒜頭綿密、雞湯清甜、雞肉軟嫩」，並稱其為「夢想融化的味道」，對蒜頭雞湯讚不絕口。
此外，「剝皮辣椒雞湯」也是人氣居高不下的口味，剝皮辣椒含有大量的維生素與纖維質，能增強血液循環，達到進補和禦寒的雙重功效。網友大推「微辣回甘很涮嘴，喝起來很溫暖」，還有人補充加入麵條和雞蛋的創意吃法，既飽腹又暖胃，讓許多網友紛紛留言回應：「單吃或配飯也都很好吃」、「烹煮方式簡單百搭」，認為料理步驟容易，即使身為租屋族也能獨自完成這道料理。