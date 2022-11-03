巴西辣妹「專職當小三」！勾男助女看真心 實際收入曝光
《NOWnews今日新聞》先前曾報導過新興職業「哄睡師」，近期巴西又出現一個特別的工作叫「忠誠度檢查員（Loyalty Inspectors）」，顧名思義就是雇用年輕貌美的女性，透過網路聯繫雇主所指定的男性，並出各種花招勾引對方，以此檢測該男對感情的忠誠度。
據外媒報導，「忠誠度檢查員」近期在網上爆紅，這些女孩會透過社群私訊雇主指定的對象，通常都是她們的另一半。當成功聯繫上後，檢查員會使盡各種招數勾引對方，並將對話內容、收到的照片等私訊交與雇主，讓雇主自己判斷另一半的行為是否合格。
媒體訪問到一名22歲的現職檢查員妮蔻莉（Nicolly），她表示接案契機是當時剛好沒有工作，有名雇主透過IG告訴她自己丈夫屢次偷吃的狀況，又因妮蔻莉的外貌條件非常符合丈夫喜好，於是想雇用她測試。妮蔻莉以傳錯訊息為藉口聯繫上雇主老公，而對方立刻上勾，不僅回覆熱情，甚至要求當面聊天。
妮蔻莉順利完成初次任務，事後得到不錯的報酬，於是開始當起「職業小三」，而她收費大約落在4000到5000雷亞爾（約台幣25,000到31,000元）。
但這工作也可能遇到風險，其中一名檢查員就曾在任務途中被男方恐嚇，對方在對話時直接識破這場局，並威脅說要「給她好看」，幸虧男方後續與雇主和好，這才放棄對她報復的想法。（編輯：李惠婷）