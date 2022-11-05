不敢吃香菜非挑食！醫師親解「關鍵因素」：基因已注定
台式料理中經常以香菜做為點綴，不過有些人很喜歡，有些人卻連聞到味道都害怕！根據敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師於粉專分享，吃到香菜就像是吃到肥皂水一樣感受的民眾，其實並不是簡單的挑食，而是受到特殊基因的影響，會使他們對於醛類的嗅覺非常敏感，進而非常抗拒含有醛類的香菜。
陳榮堅表示，香菜和芹菜這類的菜含有醛類的成分，而全世界有 20% 的人，在第 11 對染色體上有個特殊的基因，會使他們對於醛類的嗅覺非常敏感，導致吃到香菜感覺就像吃到肥皂水一樣，所以才會相當抗拒香菜的味道。醫師進一步說明，不過香菜畢竟不是藥品，不會像藥物過敏一樣，吃到會導致重大併發症，所以其實吃香菜還是可以被訓練的，當然也有些人會非常堅持不吃香菜。
陳榮堅分享相關案例，曾有一位60歲罹患大腸癌的病人，在開完刀之後恢復的很順利。一般進食也都吃得很順，沒有其他問題，就可以安排出院了，「但有一天看到他的整個餐盒完全沒有動，我就去問他是不是肚子脹，還是有哪裡不舒服？結果是因為餐盒裡的配菜，有一格豆干裡面有香菜。我就說那不要吃那個菜就好了，但是他說不行，只要有香菜，整個餐盒都不要吃」。
實際詢問不敢吃香菜的盧姓民眾表示，「其實也很難形容是不是香皂味，反正不理解覺得香菜有香味的人，對我來說是很可怕的臭味，完全不想嘗試」。根據《NOWnews》過去報導，台灣基層中醫師協會理事長陳潮宗指出，香菜能夠抑制人類肝癌細胞(HepG2)及老鼠黑色素瘤細胞(B16F10)的轉移及侵襲能力，香菜的萃取物可以抑制攝護腺癌細胞(PC-3)的轉移及侵襲能力。雖然研究結果主要是利用香菜萃取物，且實驗對象主要是細胞或小鼠，不過香菜擁有豐富的營養素，所以攝取香菜對於身體健康是有幫助的。