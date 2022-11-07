立冬進補8大優惠！千葉火鍋雞佛吃到飽　石二鍋嗑麻油鍋

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以吃到飽形式供應美食好料無限享用的千葉火鍋，除了火鍋肉品、魚蝦海鮮之外，自助吧還提供現炒菜色、炸物披薩、甜點飲品等豐富餐點，高CP值的享受圈粉無數。不定期推出期間限定加菜不加價，更讓饕客瘋狂，去年引起大騷動的千葉火鍋雞佛吃到飽，今年10月底就登場了，大到湯匙快裝不下的巨型雞佛，口感Q嫩一咬就爆汁，正好迎接立冬補冬，限時供應至11/27前，各店還有隱藏版雞佛料理同步推出，建議消費者可先致電詢問。
持有「享味卡會員」的壽星，11月期間可享「壽星5折優惠」，同行者也能有9折招待。非會員一般成人壽星，只要提供證件也能爽吃「75 折優惠」。
哞哞屋和牛燒肉：「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」無限量供應
網美級餐廳哞哞屋和牛燒肉，11月升級推出不限時段、人數及價位，只要活動期間到店用餐，即可享有秋冬補氣新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。選用溫補不燥的黑麻油與老薑一同煸香後，再將肥碩的美國火雞胇及松阪豬一同下鍋翻炒，最後加入鮮美的柴魚高湯滾煮，讓一顆顆Q彈米粒都能吸飽滿滿的麻油香氣，齒頰留香超暖為。
哞哞屋和牛燒肉11/1～11/30，含2成人以上同行，只要其一代表身分證或健保卡號含「0、1、2、6」任中2碼（數字重複也可以，譬如00、11），或其一代表姓名內有「立、冬、進、補」任1字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十一月升級活動」，於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，選擇「美澳雙和牛」指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇「世界三大和牛」指定方案，除了可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶（限量500瓶，送完為止），提醒本項優惠不得與其他方案、活動併用喔。
石二鍋：加20元升級「私房麻油鍋」
呼應台灣人喜歡用麻油入菜溫補的習慣，主打個人鍋物的石二鍋，只要加20元即可升級「私房麻油鍋」。用黑麻油低溫煸炒特選老薑片，再加入柴魚昆布湯頭熬煮而成的私房麻油鍋，越熬越回甘。
12 MINI：內用、外帶「爆薑麻油鍋」點數2倍送
主打免自己煮也能快速享用的王品一人獨享鍋12 MINI，則以「爆薑麻油鍋」、「香拌麻油麵線」，滿足單身小資族溫補需求，不用怕一個人用餐不方便吃補暖過冬。即日起至2023/1/31，內用、外帶「爆薑麻油鍋」還可享LINE官方帳號鍋物點數2倍送。
狂一鍋：新推「魷魚螺肉蒜」！打卡免費招待軟嫩雞腿或梅花豬
擅長將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，闖出台式創意火鍋名號的狂一鍋， 10月全新推出經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、放入一整隻大雞腿的「藥膳鍋」，還有市面上少見的「茶樹菇排骨鍋」與「黃金草排骨鍋」。
打卡加菜活動好評再延長，即日起至12/31於門市點用套餐，錄下爆炒鍋的畫面公開上傳個人FB或IG，並標記狂一鍋打卡，就能免費招待軟嫩雞腿或梅花豬乙份。
品田牧場：2款全新豬排鍋搭配指定套餐「現折50元」
冬季品田牧場以擅長的豬排入鍋，全新推出口感溫潤的「北海道牛奶風豬排鍋」與濃厚感「麻辣風豬排佐讚岐烏龍麵」兩款鍋物，讓消費者暖胃。到店選用2款新鍋物，搭配指定套餐可「現折50元」，（活動詳情依品牌門市為準）。
引引：點用花雕雞鍋燒意麵、蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵送「炸玉米筍」
迷客夏餐飲品牌引引InnInn獨家研發菜單，提供多達8種湯底口味、以原型食物為主的鍋燒美食。迎接冬季進補，將於11/8(二)創新推出「花雕雞鍋燒意麵」、「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」兩款暖食。並同步推出「微笑薯餅」、「炸玉米筍」及「柚子茶」3款新品。
引引還大方推出LINE好友限定優惠，11/8～11/30，新舊會員都能收到新品電子優惠券，憑券點任一碗鍋燒意麵新品，即贈送價值60元「炸玉米筍」一份。
hot 7鐵板燒：新推「麻油雪花豚」、「蒜頭雞湯」
hot 7鐵板燒因應冬季來臨，將於11/14起推出多樣暖胃新菜，以麻油、薑、花椒等食材打造新套餐「麻油雪花豚」、「鐵板椒麻雞」；同時推出「酒香鮮蝦」與「酸菜鯛魚」單點菜色，及季節湯品「蒜頭雞湯」等冬令人氣料理。