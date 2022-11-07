立冬進補中醫師建議「4種人」特別需要！如果感冒需忌口
今（7）日是24節慶的立冬，傳統習俗有「立冬補冬」的說法，準備好要「食補」一番了嗎？透過攝取滋養的食物來儲備冬天能量，抵禦寒冷。禾頤中醫診所院長盛大祐醫師就建議氣虛、血虛、陽虛、陰虛這4種體質的人，因為身體能量低下，特別需要在立冬的時候補一補，透過食補好好改善身體體質。
盛大祐醫師認為，立冬時節補冬，能適度的進補能預先儲備能量，有助於進入冬天時能抵抗寒冷的氣候。且進補可以藉由藥食同源，幫助我們在進食時同時攝取藥性，藉由溫和的方式補一補身，透過食補一來可以避免老人吃太多藥品，二來也能讓不喜歡吃藥的孩子，在飲食當中改善身體的體質。
盛大祐醫師建議如果身體能量低下，更需幫自己補一補，以下4種體質的民眾別忘記買份補品幫自己功能提升：
至於該怎麼補最好？醫師建議如果產後術後，以平補溫補為主例如四神湯、生化湯為主。如果無慢性病，可以吃點麻油雞、當歸鴨、十全大補湯等。但還是要避免補過過更傷身，像是已經感冒發燒，就需要忌口不能吃補品，避免越補越大洞，此外，有自體免疫疾病，更是要避免補氣溫陽的人蔘，避免免疫活化，加重病情。
- 氣虛：就像電池沒電、疲憊倦怠、語音細微、呼吸不順
- 血虛：頭暈、走樓梯喘促、視物昏黑模糊
- 陽虛：怕冷畏風、不易流汗、手足冰冷
- 陰虛：怕熱上火、眼乾口乾、胸悶心悸等