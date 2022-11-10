名家論壇》徐佳馨／選前倒數，北市住宅政策牛肉鮮不鮮?

▲做為全台購屋痛苦指數最高的台北市，準百里侯們的住宅政策特別受到矚目。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲做為全台購屋痛苦指數最高的台北市，準百里侯們的住宅政策特別受到矚目。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

文／徐佳馨

2022-11-10 10:48:38

日前台北市長候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊舉行唯一一場電視辯論會，總算在大選倒數之際，將話題回歸政策討論，做為全台購屋痛苦指數最高的北市，準百里侯們的住宅政策特別受到矚目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜觀目前民調最高的幾位候選人在住宅政策上，蔣萬安主打放寬租金補貼、健全城市產業、2胎入住社宅減免租金、保留更高比例社宅給40歲以下族群，同時有公辦都更、EOD(市有建物及用地整合運用導向之都市發展)和青銀換居等政策。陳時中主張調降10%社會住宅租金、提供每月1500元租金補貼，並讓社宅達到6%(5.7萬戶)目標；黃珊珊在做法上採取公辦民營BOT、旅館轉型社會宅、TOD(大眾運輸導向發展Transit-Oriented Development）、EOD、都更獎勵與分回，開發許可鼓勵民間興建、達承租年限認購地上權並以租金當頭期款，以及長者入社宅。另有蘇煥智提出實施空屋稅、擴大囤房稅率、租賃市場實價登錄、租金管制、公家土地做為社會住宅。

綜觀這些住宅牛肉，除某些政策涉及中央法規，非地方政府所能及之外，都在三大脈絡上討論。

其一是社會住宅與住宅補貼。除興建社宅外，也有旅館轉型等型態增加供給，在居住成本問題上也有提出租金補貼、特殊身分入住社宅減免租金、限制租金，和租金當購屋頭期款等方式解決市民居住問題。

候選人在政見上並未交代社宅數量不足下興建需要時間，中間空窗期沒有因應的具體作法，同時對於目前為數有限的社宅採取抽籤制外，是否有例如登記制優先序列等其他可能，這部分期待在任何一位當選後能有新做法。

其二在都市發展與都市更新。無論EOD與TOD都有著導入民間能量，帶動都市發展的企圖，加上房屋高齡化是全台各都的共同問題，以前只在雙北能談的都市更新，現在因為房價上揚，加上中央鼓勵，中南部也開始有些眉目，進而讓都市更新在這次以及未來選舉中，幾乎成為重要政見主軸。偏偏都市發展或是都更說說簡單，只要涉及人的問題，大至導入技術與資金建立新模式，小至個案整合，地方政府除了鼓勵，更需要擔任鼎鼐角色，溝通必須以民間對政府信任為基礎，後續才會有空間。

其三是長者安養與青年安居。由於北市高齡化、少子化、青年居住問題相較於其他縣市更為嚴重，也使得本次競選中，首次看到提出讓長者進入社宅、青銀換居、二胎入住減免等政策，而在社宅和補貼都是有限資源下，是否能充分幫助到需求者，優先順序為何?SOP如何規劃?針對特定族群給予資源與進行資源分配，可能是相對容易執行的面向。

囿於現實環境限制，這次大選各候選人住宅政見大同小異，牛肉乾多，鮮牛肉少，加上可行政策多數已在執行，種種因素讓討論度不如2016年總統大選時來得高，作為最接近民眾日常的地方大選，選上就是一個縣市的大當家，在房價高漲的當下，提出的政策不僅要能落實，還要能兼顧民眾需求與政府財務收支平衡，同時不排擠其他社福資源，那才不是瞎開支票，也才真是民眾之福。


●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]

名家論壇》錢震宇／藍白要合還是分？

名家論壇》邱師儀／美選結果為「拜川鬥」再揭序幕

名家論壇》吳崑玉／借問「貪」字怎麼寫?

名家論壇》鈕則勳／蔣萬安已藉辯論形塑「市長架勢」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀