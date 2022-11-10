名家論壇》徐佳馨／選前倒數，北市住宅政策牛肉鮮不鮮?

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綜觀這些住宅牛肉，除某些政策涉及中央法規，非地方政府所能及之外，都在三大脈絡上討論。
其一是社會住宅與住宅補貼。除興建社宅外，也有旅館轉型等型態增加供給，在居住成本問題上也有提出租金補貼、特殊身分入住社宅減免租金、限制租金，和租金當購屋頭期款等方式解決市民居住問題。
候選人在政見上並未交代社宅數量不足下興建需要時間，中間空窗期沒有因應的具體作法，同時對於目前為數有限的社宅採取抽籤制外，是否有例如登記制優先序列等其他可能，這部分期待在任何一位當選後能有新做法。
其二在都市發展與都市更新。無論EOD與TOD都有著導入民間能量，帶動都市發展的企圖，加上房屋高齡化是全台各都的共同問題，以前只在雙北能談的都市更新，現在因為房價上揚，加上中央鼓勵，中南部也開始有些眉目，進而讓都市更新在這次以及未來選舉中，幾乎成為重要政見主軸。偏偏都市發展或是都更說說簡單，只要涉及人的問題，大至導入技術與資金建立新模式，小至個案整合，地方政府除了鼓勵，更需要擔任鼎鼐角色，溝通必須以民間對政府信任為基礎，後續才會有空間。
其三是長者安養與青年安居。由於北市高齡化、少子化、青年居住問題相較於其他縣市更為嚴重，也使得本次競選中，首次看到提出讓長者進入社宅、青銀換居、二胎入住減免等政策，而在社宅和補貼都是有限資源下，是否能充分幫助到需求者，優先順序為何?SOP如何規劃?針對特定族群給予資源與進行資源分配，可能是相對容易執行的面向。
囿於現實環境限制，這次大選各候選人住宅政見大同小異，牛肉乾多，鮮牛肉少，加上可行政策多數已在執行，種種因素讓討論度不如2016年總統大選時來得高，作為最接近民眾日常的地方大選，選上就是一個縣市的大當家，在房價高漲的當下，提出的政策不僅要能落實，還要能兼顧民眾需求與政府財務收支平衡，同時不排擠其他社福資源，那才不是瞎開支票，也才真是民眾之福。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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