叼菸跑完42km！全馬煙鬼「火車頭跑法」超狂 歷年成績曝
怎麼有這種跑法？大陸一名50多歲的陳姓男子近日參加全馬馬拉松的比賽，沒想到他竟然全程42km都叼菸在跑，且驚人的是，該名陳姓男子跑馬拉松已經多年，每次都是叼菸在跑，且成績還一年比一年進步，讓不少網友相當傻眼表示「我半馬都不行了，這位大叔還能抽煙，確實牛B啊！」
綜合陸媒報導，一名50多歲的陳姓男子日前參加建德新安江馬拉松，全程動作除了跑步之外，維持「點菸、抽菸、叼菸」的動作，並且以平均4分56秒的配速完成42公里賽事，全組淨時成績574名，而該大叔最著名的穿著就是粉橘的上衣加上黑色短褲，可以說是他的招牌，因為邊抽菸邊跑，老早在幾年前就爆紅過。
而回顧他過去參加過各種馬拉松的成績，發現他2018年成績3小時36分，2019年成績3小時32分，今年則是3小時28分，等於每年都在變快，而由於他行經的路段煙霧瀰漫，就像火車煙囪一樣不斷冒煙，也被網友封為這是「火車頭跑法」。
而該次賽事結束後，陳姓男子抽菸照片又被發上網，不少大陸網友紛紛傻眼表示「不想聞菸味，就得跑贏我喔.....」、「二手菸的人才最可憐吧，真沒公德心」、「太扯了....抽菸肺活量還這麼好」、「這是哪們子的紓解跑法呀？」、「我半馬都跑不動了，這位大哥可真是厲害」、「當兵時營上鑑測跑最快的也是個老菸槍，神奇」。（編輯：張嘉哲）