世足賽必勝客抽手足球遊戲盒！「炸魚番薯比薩」竟撒梅粉
2022 FIFA卡達世足賽即將到來，必勝客力挺世足賽，舉辦第一屆「必勝盃台英炸物大PK」，推出限定「雙濃起司炸魚番薯比薩」，把英國經典美食炸魚薯條與台農地瓜兩種異國口味相結合，淋上特濃切達起司醬後，竟然還撒上超台味的梅粉！讓觀賽的球迷可以嚐嚐異國PK的新鮮滋味。而且買就抽限量打造的「必勝客手足球遊戲盒」珍藏版，轉播的休息時間和球友隨時可以來場趣味競賽。
必勝客第一屆「必勝盃台英炸物大PK」，搭上世足賽熱潮，推出限定「雙濃起司炸魚番薯比薩」，還自嘲過去不只惹怒義大利，這次連英國人也不放過。選定英國經典美食代表「炸魚薯條」，將其中的馬鈴薯條改以台灣在地番薯取代，特別選用口感綿密甘甜的台農66號紅心地瓜與57號黃金地瓜，而且竟然超狂撒上台式梅粉，延續十足「逗陣Hot台味」。
比薩的另一邊則鋪滿外皮鹹香酥脆的英式炸鱈魚條，軟嫩魚肉搭配香甜美乃滋，將炸物搭配比薩，還原道地的英式風味。而且「雙濃起司炸魚番薯比薩」不只放入濃郁拔絲的莫札瑞拉起司，最後還淋上特濃切達起司醬，呼應大家觀賞世足賽時，總是想大嗑速食的願望，通通一次滿足。
這次必勝客還把比薩包裝盒改造成限量「必勝客手足球遊戲盒」，只要訂購「雙濃起司炸魚番薯比薩」就可抽，純手工製作、只送不賣的珍藏版「必勝客手足球遊戲盒」，轉播的休息時間和球友隨時可以來場趣味競賽。
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