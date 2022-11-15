台灣CCPI排名倒數　環保署：評比不具參考價值

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德國看守協會公布，今年結果如同往年，前三名從缺，今年把我國評比排在第57名，其他國家如日本第50名，美國第52名、加拿大第58名、韓國第60名。
環保署補充，去年公布時，我國、加拿大及韓國對評比結果有提出詢問，今日的記者會上亦有人發言表示，為何日本被評比很差（Very low），而印度是第8名（Very high） 。
環保署表示，「CCPI 評分方式很難理解」，以我國為例，在「溫室氣體排放」項下，人均溫室氣體排放量指標，該協會設定在巴黎協定路徑下， 2030年我國人均溫室氣體排放為2.7公噸二氧化碳當量，據此判斷我國的溫室氣體排放達不到此目標，績效不好，「這樣的做法完全沒有考慮我國產業結構，也不符合氣候公約共同但有差別的責任」。
環保署進一步指出，檢視該協會設定其他國家巴黎協定2030年的人均溫室氣體排放目標，韓國2.5、日本3.3、中國4.6、印度5.0公噸二氧化碳當量，由此可看出對我國、韓國及日本用非常不合理的目標來評分，「難怪排名很後面，而印度卻名列前茅」。
環保署認為，在「再生能源」及「能源使用」評比項下，CCPI指標評分機制齊頭式以2050年再生能源需達100%及全球統一人均能源使用量作為各國目標，這對我國屬獨立電網且為外貿導向的能源經濟特性相對不利，也反映在再生能源占比及能源使用等指標的表現上。
環保署也說，因近年我國推動能源轉型積極發展再生能源及提升能源效率，因此在變動幅度等指標則獲致表現優良的成績。針對評論我國再生能源政策部分，目前光電設置容量9.14GW中約2/3為屋頂型（6GW），僅3分之1為地面型，難謂光電只有大型案場，並於「再生能源發展條例」納入公民電廠示範獎勵，推動合作社及社區參與屋頂型光電設置；另經濟部已經建立環社檢核機制，可有效促使綠能發展與環境生態的共生共榮。
環保署強調，我國於2019年參加COP25 時已在記者會上表達此指標評比方式的爭議點，會抹煞很多國家在氣候變遷的努力，去年將我國人口數等數據弄錯，環保署除立即與該協會聯繫，今年6月亦有派員與該協會人員當面溝通，並進行方法學上交流，「CCPI 指標評比方式有爭議，但該協會不願意修改，我們表示尊重」。
環保署提到，經過積極溝通，在本次公布的報告上，有說明我國在今年3月已公布2050淨零排放路徑、再生能源設置目標、不再新建燃煤電廠、運具電動化時程、提出氣候變遷因應法草案，包括徵收碳費等政策，「雖然評比排名不具參考價值，我國與全球大多數國家一樣，以2050淨零排放為目標，積極務實推動減碳工作」。