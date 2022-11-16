鄭運鵬昔黑函廣告遭判刑　凌濤批：熱愛抹黑的黑函慣犯

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凌濤提到，2001年當時擔任民進黨文宣部主任的鄭運鵬因為製作電視競選廣告「再怎麼野蠻」被當時國民黨台南市黨部主任陳榮盛以「意圖使人不當選」提告，2005年遭台南高分院判處有期徒刑六個月，褫奪公權三年，凌濤強調，「這絕非一位桃園市民會接受的市長候選人該有的品格」。
凌濤指出，這證明鄭運鵬是一個熱愛抹黑、熱愛謾罵的黑函慣犯，才會選戰發展到現在，開始撒大錢，在桃園各地的信箱塞黑函，影響桃園的政治環境。
凌濤進一步指出，事實上，案件在高院早已判決有罪兩次，竟來來回回更審，最終，在前總統陳水扁任內、由民進黨御用律師顧立雄護航之下，鄭運鵬才以更二審改判無罪，在司法上堪稱少見，難怪鄭運鵬一直「鵬的報恩」，成為黨意的魁儡。
張善政競總發言人曾俊豪則提到，鄭運鵬的「心口不一」也體現在昨天的政見會，整場都在稱讚鄭文燦跟謾罵候選人張善政與賴香伶，可以說通篇謾罵，少有政見，「這其實也是鄭運鵬的本色，自從參選桃園市長之前，力挺林智堅抄襲，參選桃園市長之後，力挺鄭文燦的一切，但是對於鄭文燦的不對，只字未提。」
他表示，鄭文燦執政八年，諸多公共工程出現爭議，這些事情，鄭運鵬都沒有說過一句話，就連近期震驚社會的「台版柬埔寨」事件，鄭運鵬也僅表示是「社會案件」，忽略民進黨執政下的高失業率與社會安全防護網破洞，「此態度亦與過往他為了護航高端阻擋BNT進口，推動網路中介法箝制言論自由一樣，心中只有黨意沒有民意。」