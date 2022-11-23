富豪美食榜秘密清單！日本尾崎牛「超厚漢堡」無法一口咬

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南九州宮崎縣產的「尾崎牛」，牧場主人尾崎宗春於平成9年（1997年）獲得日本農林水產大臣賞；該牛隻是日本唯一以農場主人姓氏命名、而非僅以產地作為區別的單一生產者品牌和牛，猶如畜牧界的「小農」概念。肥育期間達30個月「活體熟成」，油脂熔點低（28℃）、不飽和脂肪酸比例較高，故油脂豐美卻淡雅、滑順不膩口，赤身瘦肉充滿甘甜旨味卻口感清爽。
尾崎先生於四季溫暖濕潤且日照充足的宮崎市郊外，買下三座山讓牛隻可以喝到最新鮮的天然湧泉、確保其睡眠充足，固定投放飼料並每日打掃等，營造無壓力環境讓牛隻生長。耗時20年底定理想配方飼料，其中啤酒粕佔比40％，玉米粒還經過加熱加壓處理以增進食慾等獨門秘方。並親自挑選血統優異、體格健壯的牛隻從小精心飼養，被選上的小牛多半眼距寬、嘴闊且臉形如本壘板，根據經驗判斷通常能長成體型大、肋間有肉的牛隻，具有漂亮的肋眼肉，也能長出細緻的霜降油花。目前飼養規模為1000頭、每月出貨60頭，其中30頭供日本國內食用，僅餘30頭售往海外36國；手腳慢的廠商可是會搶不到牛。
和牛研究室的主廚吳貞蓁Eric認為，「尾崎牛兼具日本和牛與美牛特色」，優勢在於既有和牛香氣與油脂，也有飽滿的肉感，決定選用肩肉部位直球對決，有別於一般製作漢堡肉排的3：7肥瘦比例、提升為4：6，將100%尾崎牛純肉僅以鹽、胡椒簡單調味，打造為厚約3公分、重達130克的厚實漢堡肉排，搭配LE GOUT量身訂做的特製麵包並配上九鬼金芝麻粒，豪邁「直球漢堡」超厚根本無法一口咬下！不加入任何配料與醬料，輕輕一咬便迸發鮮甜肉汁，尤其肉排表層焦香為入口即化的肉感帶來些微酥脆，越吃越香，滿口清甜。連盤中搭配的炸薯條，都是以尾崎牛油炸製，美味到連屑屑都不放過。
春大直和牛研究室Wagyu Lab繼「和牛女王」未經產近江母牛後，再度引進「富豪美食榜」秘密清單尾崎牛，現場除了供應直球漢堡、炙燒尾崎牛排，還提供肉品區選肉、由主廚代客烹調的服務，每公斤售價2,500元至13,000元；代客烹調收取材料費加350元處理費；現切牛排加350元會附上湯、沙拉與甜點。另有1,280元、1,680元套餐與需預約的全新主廚套餐2,880元。
行政院衛生福利部規定，日本牛肉產品須為飼養百日以上、12到30個月齡以下的牛隻方能進口，因此尾崎宗春特地為台灣市場調整飼育時程、提早進行肥育，讓台灣的饕家能夠品嘗到符合尾崎牛風味標準的美味肉品。
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