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富豪美食榜秘密清單！日本尾崎牛「超厚漢堡」無法一口咬

▲春大直裡亞洲第一家供應全時段和牛的「和牛研究室」，端出「富豪美食榜」秘密清單，引進有太陽王和牛之稱的日本珍稀南九州宮崎縣產「尾崎牛」，經達人尾崎宗春採「活體熟成」肥育手法，凝聚豐美油脂卻能滑順不膩口，光肉排就近逼3公分的超厚「直球漢堡」，無法一口咬下。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春大直裡亞洲第一家供應全時段和牛的「和牛研究室」，端出「富豪美食榜」秘密清單，引進有太陽王和牛之稱的日本珍稀南九州宮崎縣產「尾崎牛」，經達人尾崎宗春採「活體熟成」肥育手法，凝聚豐美油脂卻能滑順不膩口，光肉排就近逼3公分的超厚「直球漢堡」，無法一口咬下。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

國人愛啖日本和牛成熱潮，西餐廳、牛排館，甚至火鍋、燒肉品牌都能吃得到高價和牛。春大直裡亞洲第一家供應全時段和牛的「和牛研究室」，端出「富豪美食榜」秘密清單，引進有太陽王和牛之稱的日本珍稀南九州宮崎縣產「尾崎牛」，經達人尾崎宗春採「活體熟成」肥育手法，凝聚豐美油脂卻能淡雅滑順不膩口，打造近逼3公分、無法一口咬下的超厚「直球漢堡」，與純粹卻回味無窮的「炙燒尾崎牛排」，吃過一次就讓人回不去。

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默默收錄在「富豪美食榜」秘密清單的太陽王和牛「尾崎牛」，是許多中東皇室貴族、香港知名富商都指定必吃的口袋名單，經貴客們口耳相傳後延燒至頂級美食圈，成為日本名店爭相選用的秘密食材，包括日本正宗和牛美味會員制餐廳「WAGYUMAFIA」、燒肉界意見領袖岩崎健治郎監修的「銀座焼肉 にく﨑」、高級燒肉「平城苑」、「ANA全日空」巴黎東京航線頭等艙及日本第一家「W OSAKA」酒店、「The New Otani Osaka大阪新大谷飯店」等都是擁護者。在台灣，目前除了春大直「和牛研究室」，僅在謙安和、RAW、Logy、俺達の肉屋等米其林星級餐廳有機會吃到。

南九州宮崎縣產的「尾崎牛」，牧場主人尾崎宗春於平成9年（1997年）獲得日本農林水產大臣賞；該牛隻是日本唯一以農場主人姓氏命名、而非僅以產地作為區別的單一生產者品牌和牛，猶如畜牧界的「小農」概念。肥育期間達30個月「活體熟成」，油脂熔點低（28℃）、不飽和脂肪酸比例較高，故油脂豐美卻淡雅、滑順不膩口，赤身瘦肉充滿甘甜旨味卻口感清爽。

▲太陽王和牛「尾崎牛」是許多中東皇室貴族、香港知名富商都指定必吃的口袋名單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲行政院衛生福利部規定，日本牛肉產品須為飼養百日以上、12到30個月齡以下的牛隻方能進口。尾崎宗春特地為台灣市場調整飼育時程、提早進行肥育。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛研究室的主廚吳貞蓁Eric，為尾崎牛量身定做「直球漢堡」與炙燒尾崎牛排等菜色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲太陽王和牛「尾崎牛」是許多中東皇室貴族、香港知名富商都指定必吃的口袋名單。（圖／記者蕭涵云攝）
尾崎先生於四季溫暖濕潤且日照充足的宮崎市郊外，買下三座山讓牛隻可以喝到最新鮮的天然湧泉、確保其睡眠充足，固定投放飼料並每日打掃等，營造無壓力環境讓牛隻生長。耗時20年底定理想配方飼料，其中啤酒粕佔比40％，玉米粒還經過加熱加壓處理以增進食慾等獨門秘方。並親自挑選血統優異、體格健壯的牛隻從小精心飼養，被選上的小牛多半眼距寬、嘴闊且臉形如本壘板，根據經驗判斷通常能長成體型大、肋間有肉的牛隻，具有漂亮的肋眼肉，也能長出細緻的霜降油花。目前飼養規模為1000頭、每月出貨60頭，其中30頭供日本國內食用，僅餘30頭售往海外36國；手腳慢的廠商可是會搶不到牛。

和牛研究室的主廚吳貞蓁Eric認為，「尾崎牛兼具日本和牛與美牛特色」，優勢在於既有和牛香氣與油脂，也有飽滿的肉感，決定選用肩肉部位直球對決，有別於一般製作漢堡肉排的3：7肥瘦比例、提升為4：6，將100%尾崎牛純肉僅以鹽、胡椒簡單調味，打造為厚約3公分、重達130克的厚實漢堡肉排，搭配LE GOUT量身訂做的特製麵包並配上九鬼金芝麻粒，豪邁「直球漢堡」超厚根本無法一口咬下！不加入任何配料與醬料，輕輕一咬便迸發鮮甜肉汁，尤其肉排表層焦香為入口即化的肉感帶來些微酥脆，越吃越香，滿口清甜。連盤中搭配的炸薯條，都是以尾崎牛油炸製，美味到連屑屑都不放過。

春大直和牛研究室Wagyu Lab繼「和牛女王」未經產近江母牛後，再度引進「富豪美食榜」秘密清單尾崎牛，現場除了供應直球漢堡、炙燒尾崎牛排，還提供肉品區選肉、由主廚代客烹調的服務，每公斤售價2,500元至13,000元；代客烹調收取材料費加350元處理費；現切牛排加350元會附上湯、沙拉與甜點。另有1,280元、1,680元套餐與需預約的全新主廚套餐2,880元。

行政院衛生福利部規定，日本牛肉產品須為飼養百日以上、12到30個月齡以下的牛隻方能進口，因此尾崎宗春特地為台灣市場調整飼育時程、提早進行肥育，讓台灣的饕家能夠品嘗到符合尾崎牛風味標準的美味肉品。

▲和牛研究室採肥瘦比例4：6的「直球漢堡」，100%尾崎牛純肉僅以鹽、胡椒簡單調味，品嚐得到純粹和牛絕佳風味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛研究室採肥瘦比例4：6的「直球漢堡」，100%尾崎牛純肉僅以鹽、胡椒簡單調味，品嚐得到純粹和牛絕佳風味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現切尾崎和牛牛排，可自由隨選翼板、貝身等各部位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現切尾崎和牛牛排，可自由隨選翼板、貝身等各部位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲尾崎牛肉質具大理石花紋，油脂比一般日本和牛清爽適口，淡雅滑順。（圖／記者蕭涵云攝）
▲尾崎牛肉質具大理石花紋，油脂比一般日本和牛清爽適口，淡雅滑順。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春大直「和牛研究室」全時段和牛選品店，每日限量供應太陽王和牛－尾崎牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春大直「和牛研究室」全時段和牛選品店，每日限量供應太陽王和牛－尾崎牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛研究室也供應多款清酒與紅白酒，現場也能提供餐酒配搭推薦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛研究室也供應多款清酒與紅白酒，現場也能提供餐酒配搭推薦。（圖／記者蕭涵云攝）
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