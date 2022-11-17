減肥總是失敗？醫證實「1類人」喝水也胖：恐陷三高風險

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以男性來說若睪固酮不足，不僅增加三高風險，也易讓血糖升高進而囤積脂肪，但偏偏有三高或是肥胖時，又會影響睪固酮的合成，變成一個惡性循環。而在臨床上，常見更年期的女性、或患有多囊性卵巢的年輕女性抱怨，吃很少又搭配運動還是瘦不下來，實際上相當有可能是性荷爾蒙「雌激素」失衡，引起胰島素阻抗，進而讓血糖波動大，加快體脂生成速度，就算控制飲食、運動也無法成功瘦身。
顏佐樺建議，若減重過程中明明有控制飲食和固定運動，但仍有瘦不下來的情況，不妨可檢視自身的荷爾蒙狀態。尤其是以下族群可考慮優先進行荷爾蒙檢測：
1. 生理期不規律、或週期過長(超過39天)的女性
2. 更年期前後的女性
3. 肥胖的男女性
4. 有睪固酮低下症狀的男性
男性因為較沒有明確的更年期年齡分界，顏佐樺提醒：「已有性慾降低、缺乏活力、容易疲勞及打瞌睡、情緒低落等男性荷爾蒙低下症狀，再加上體重無法控制者，即使年紀未達中年，也建議可檢查瞭解。」當然生活作息不正常、日夜顛倒、營養失調、壓力過大、個人體質、基因遺傳等都可能會影響荷爾蒙的平衡，建議先藉由檢查瞭解性荷爾蒙失衡的狀況，評估是哪些關鍵因素可能造成失衡，再從飲食、保健食品、或經醫師專業評估使用藥物介入調整讓荷爾蒙恢復平衡。
若是已經排除荷爾蒙失衡問題，卻常常覺得自己喝水也會胖，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提到，基本上水沒有能量並不會讓人體變胖，雖然受到基因影響確實會有易胖體質，但導致人們吃啥都胖的主因，還是因為基礎代謝過低。尤其許多人減肥的最大誤區是，想要僅靠飲食控制達到瘦身目的，但實際上光靠飲食並沒有辦法達到理想狀態，反而過度節食會讓身體變得更容易發胖，建議透過重訓來增加肌肉，提高身體的代謝率擺脫易胖體質。