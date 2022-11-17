新北耶誕城「銀白光廊」設計歪樓 網一看發寒：阿彌陀佛
新北耶誕城11/11搶先各大聖誕節活動盛大開城，這次加入許多Disney+經典角色引爆話題，開城首周末就突破68萬人次朝聖，人氣驚人。每年都擠爆各大網紅搶拍的「銀白光廊」今年也經典回歸，沒想到廣大網友看了竟突破盲點認為該光廊有濃濃「台式美學」，更有人說「像靈堂，純白莊嚴」，走過去突然感覺一陣悲傷，引爆網友瘋狂討論。對此早已朝聖過的民眾鄭小姐哭笑不得直喊：「哪裡像啦！」居住在緊鄰在旁的樹林區的鄭小姐不認為設計有問題，但希望能改善周邊交通，「別再每逢開城就成為板橋人的惡夢」。
近日有網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出新北耶誕城光廊照片，只見原PO輕描淡寫留下一句：「台式美學的特色，純白莊嚴。」讓大票網友捧腹大笑指稱像台式告別式佈置，「我前陣子去看也覺得很像」、「一路好走？XDD」、「那個雪花拿掉真的挺像」，不過也有不少網友跳出緩頰，「就好美很好看一定要用奇怪方式看嗎」、「這我倒覺得很像西式婚禮的佈置啊」、「現在很多告別會本來就佈置的很美很溫馨，你可以覺得醜，但不要覺得告別式就是弄的陰森恐怖」，話題直至今日都有人留言討論。
居住在樹林區、早已朝聖過耶誕城的鄭小姐一看到該貼文哭笑不得，直喊：「我覺得一點也不像！」直指拍起來也一點都不像。鄭小姐家住樹林區，上班回家都須經過板橋車站轉車，同時語重心長透露對耶誕城的看法。她認為，新北辦這種大型活動可以促進經濟是好事，但的確會造成交通大不便，「希望平日的交通問題政府能有個解決方案。」
此外針對今年Disney+的燈飾，鄭小姐親眼看過則認為，每年除了主題不同外，燈飾卻沒什麼太大變化，「望燈飾也能有點變化，因為每年看來看去都只是燈廊換顏色而已。」