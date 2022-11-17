新北耶誕城「銀白光廊」設計歪樓　網一看發寒：阿彌陀佛

▲每年都擠爆各大網紅搶拍的「銀白光廊」今年也經典回歸，沒想到廣大網友看了竟突破盲點認為該光廊有濃濃「台式美學」，更有人說「像靈堂，純白莊嚴」，引爆網友瘋狂討論。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）
▲每年都擠爆各大網紅搶拍的「銀白光廊」今年也經典回歸，沒想到廣大網友看了竟突破盲點認為該光廊有濃濃「台式美學」，更有人說「像靈堂，純白莊嚴」，引爆網友瘋狂討論。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-17 16:52:41

新北耶誕城11/11搶先各大聖誕節活動盛大開城，這次加入許多Disney+經典角色引爆話題，開城首周末就突破68萬人次朝聖，人氣驚人。每年都擠爆各大網紅搶拍的「銀白光廊」今年也經典回歸，沒想到廣大網友看了竟突破盲點認為該光廊有濃濃「台式美學」，更有人說「像靈堂，純白莊嚴」，走過去突然感覺一陣悲傷，引爆網友瘋狂討論。對此早已朝聖過的民眾鄭小姐哭笑不得直喊：「哪裡像啦！」居住在緊鄰在旁的樹林區的鄭小姐不認為設計有問題，但希望能改善周邊交通，「別再每逢開城就成為板橋人的惡夢」。

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近日有網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出新北耶誕城光廊照片，只見原PO輕描淡寫留下一句：「台式美學的特色，純白莊嚴。」讓大票網友捧腹大笑指稱像台式告別式佈置，「我前陣子去看也覺得很像」、「一路好走？XDD」、「那個雪花拿掉真的挺像」，不過也有不少網友跳出緩頰，「就好美很好看一定要用奇怪方式看嗎」、「這我倒覺得很像西式婚禮的佈置啊」、「現在很多告別會本來就佈置的很美很溫馨，你可以覺得醜，但不要覺得告別式就是弄的陰森恐怖」，話題直至今日都有人留言討論。

居住在樹林區、早已朝聖過耶誕城的鄭小姐一看到該貼文哭笑不得，直喊：「我覺得一點也不像！」直指拍起來也一點都不像。鄭小姐家住樹林區，上班回家都須經過板橋車站轉車，同時語重心長透露對耶誕城的看法。她認為，新北辦這種大型活動可以促進經濟是好事，但的確會造成交通大不便，「希望平日的交通問題政府能有個解決方案。」

此外針對今年Disney+的燈飾，鄭小姐親眼看過則認為，每年除了主題不同外，燈飾卻沒什麼太大變化，「望燈飾也能有點變化，因為每年看來看去都只是燈廊換顏色而已。」

▲每年年底最嗨、最盛大重頭戲—新北耶誕城來了！，今年有眾Disney+巨星們，像是雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色等著你來尋寶打卡。（圖／記者汪睿琦攝）
▲每年年底最嗨、最盛大重頭戲—新北耶誕城來了！，今年有眾Disney+巨星們，像是雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色等著你來尋寶打卡。（圖／記者汪睿琦攝）
▲每年耶誕城必刷爆IG等社群平台的絕美光廊今年也回歸了！由銀白耀眼繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」，浪漫雪花片片包覆幸福的百揚大樓天橋「白雪光廊」，以多種絢爛極光點亮的板橋車站天橋「極地光廊」，還有《星際大戰》「原力光廊」等，等你來拍爆！（圖／記者汪睿琦攝）
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