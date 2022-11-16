新北耶誕城湧65萬人！週末府中揪派對 有dress code快看
新北耶誕城開啟年底濃濃聖誕氣氛！根據新北觀光局統計，自11/11開城以來短短3天周末假期（11/11-11/13）就累積超過65萬人次造訪，加上市府團隊努力保持活動進行安全，現場民眾全都玩到流連忘返。緊接著新北耶誕城第二彈活動馬上就要在本周末（11/19、11/20）登場！純白野餐派對首度在第二主燈區「府中燈區」舉辦，兩日活動都將以純白色為主題佈置，新北觀光局誠邀民眾一起響應Dress Code，穿著白色穿搭，吃市集美食、享受音樂搖擺，玩到晚上還可以直接去兩大燈區與Disney+角色們拍照打卡，快揪上閨蜜兄弟一起來同樂！
白色派對將在府中捷運站旁廣場夢幻登場，以全白色系的Dress Code邀請民眾一同打造屬於自己的白色時尚。連2日活動以浪漫的白色為佈置元素，其中「白色夢幻野餐」將提供野餐墊與美拍道具，加上同色系玩偶、道具等加持，提供民眾可以選購完市集美食來此拍照打卡，勢必絕對引爆社群媒體話題。
除了拍照打卡外，白色派對也準備了一連串豐富精采的表演，由「白色DJ秀」打頭陣，為這場派對帶來耳目一新的開場，還有逗趣感十足的「腹語默劇」、繽紛歡樂的「氣球雜耍」、令人驚嘆的「互動魔術」等趣味十足的表演，首日（11/19）更有具溫暖聲線的林威良、剛獲金鐘戲劇類主題歌曲獎的琳誼登臺獻唱；第二日（11/20）則有九九具爆發力的嗓音、小清新魏嘉瑩壓軸，豐富表演陣容將讓現場充滿耶誕的歡樂氣氛。
活動結束後還別急著走！府中燈區到了夜晚亮起溫暖的燈光，並在每晚19:00-21:00間每個整點會有雪花飄落府中非常熱區，讓民眾體驗冬季的浪漫情懷。在參與活動期間也別忘了與現場的打卡板合影留念。觀光局更表示，在新北旅客臉書專頁上標註兩位好友並完成指定動作，就能在現場兌換精美贈品，想享受濃濃聖誕氛圍的民眾絕不能錯過！
⚪新北耶誕城第二彈活動資訊表
日期：11/19（六）-11/20（日）
時間：13:00-20:00；燈區下雪時間19:00-20:00
地點：新北耶誕程府中燈區 新北市板橋區縣民大道、重慶路徒步區
Dress Code：白色穿搭，可自備同色系玩偶、道具、野餐工具等