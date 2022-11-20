魔獸來台第二戰就吞敗！網友揪「2關鍵」：無法1人救全隊

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賽後許多網友「找戰犯」，第一個被點名的就是隊友威廉斯（Troy Williams），有鄉民發文怒轟他「爆發力不強，速度不快，外線不準」，認為威廉斯搞亂全隊節奏，更痛批「第一次看到不強的洋將」。底下許多球迷替威廉斯緩頰，但多數人也認同，威廉斯雖然個人能力強，但似乎球商不高，與隊友的配合有限，「他比較適合當板凳暴徒，很腦衝的球員」、「他是球商有問題」、「他有球商嗎，滿腦子只想自幹」、「破產版JR」。
而除了威廉斯，另一個被網友點名的就是雲豹總教練劉嘉發。「魔獸」連兩天出戰，上場時間超過90分鐘，比賽後段看得出有點力不從心，賽後也坦承身體感受出疲勞。
而劉嘉發對於「魔獸」的上場時間過長，則是回應「你也知道他好勝心強，有時候不是我們叫他下來休息就可以，他會想要上去打」。不過這番說法沒有獲得網友認可，有網友在PTT轉發NOWnews今日新聞「霍華德兩戰打90分鐘 劉嘉發：他好勝心強」的報導，底下鄉民紛紛吐槽，「他自己想打的」、「各位都聽到啦，是他叫我打我才打的」、「是他自己要上的」、「那直接叫魔獸當總教練就好，還需要你幹啥」、「連基本的調度都不會」、「慣老闆」。
不過即使今晚吞敗，多數網友對「魔獸」還是充滿信心，認為T1的賽程安排並不密集，隨著「魔獸」逐漸適應比賽，一定會繳出越來越好的表現。（編輯：倪浩軒）