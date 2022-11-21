星巴克「全品項特大杯買1送1」 伯朗不限品項也買1送1
Monday不Blue，週一又有咖啡優惠送上門，星巴克一日限定「全品項特大杯買1送1」，限今（21）日11點開喝！連續9小時的咖啡好康讓大家享受。伯朗咖啡每週一也有咖啡小確幸，11月每週一持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量都買1送1。
星巴克「全品項特大杯買1買1」來了！11/21快閃再度推出「週一就要看見你好友分享」，大方提供「全品項特大杯買1送1」限今日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。如果原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費喔。
另外，11月每週一持伯朗Lounge卡消費享「飲品買1送1」，伯朗咖啡館全門市11月每週一，只要持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量都買1送1；11月還有11/21、11/28可以喝優惠。結帳金額以高價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取；手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買1送1優惠。