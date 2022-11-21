好市多黑五魅力消失？網友看完優惠白眼狂噓：謝謝滅火

▲內湖好市多黑五首日，開始營業前15分鐘，仍不超過20位會員排隊入場，連網路上也是噓聲一片。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲內湖好市多黑五首日，開始營業前15分鐘，仍不超過20位會員排隊入場，連網路上也是噓聲一片。（圖／記者鍾怡婷攝）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-21 12:03:50

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」今（21）日上午9時正式登場，一連7天推出不同品項商品下殺折扣，雖然看似相當誘人，但今上午開賣前15分鐘，好市多內湖店現場排隊人潮僅不到20人，對比往年冷清相當多。也有網友在PTT論壇曝光好市多今年優惠必搶品，包括三星50吋電視、席伊麗雙人床墊、電動牙刷、洗衣機等等，未料竟引來大票網友噓聲，一面倒狂喊：「感謝滅火。」更有人指出，好市多以及國內商場黑色購物節「根本羞辱會員」，直指「國外的黑五才是真的便宜到懷疑人生」。

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有網友昨（20）日好市多終於曝光下殺品項後分享到ptt省錢板上，其中包括CALVIN KLEIN男純棉短袖上衣三件組、SAMSUNG 50吋 CRYSTAL 4K UHD電視、席伊麗標準雙人床墊、TCL 98吋 4K QLED 顯示器（不含視訊盒）、WHIRLPOOL 17KG 洗衣機＋16 KG 乾衣機、ORAL-B 歐樂B 微震科技電動牙刷、適樂膚長效潤 澤修護霜、幫寶適 一級幫拉拉褲，看似下殺相當多，原po呼籲消費者們快去搶。

▲有網友在ptt看板上po出今年下殺品項，共8項商品，其中包含SAMSUNG 50" 4K 電視，原價23,999元，特價17,999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲有網友在ptt看板上po出今年下殺品項，共8項商品，其中包含SAMSUNG 50" 4K 電視，原價23,999元，特價17,999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
沒想到貼文一出，大票網友噓聲一片，「無感了」、「一年一度清庫存日」、「別辦了，羞辱會員」、「只限一盒開玩笑嗎」、「沒有省錢點」、「爛到笑」、「感謝滅火」，大部分網友都認為是好市多購物節優惠力度根本不大，加上一人只能搶購一件商品，才會讓人失望直轟：「沒誠意。」還有人指稱：「國外才是真的便宜到懷疑人生。

事實上，根據《NOWnews今日新聞》稍早報導，今日為好市多黑色星期五優惠首日，往年滿滿排隊人潮的內湖好市多卻相當冷清，今年由一樓大門改為B1停車場排隊，為了維持現場秩序，也圍起數條紅色排隊指引線，並且提早營業時間至9點。實際到現場直擊卻發現人潮一年比一年衰退，今日到開始營業的前15分鐘，也僅排了約莫10幾位顧客，比起去年的排隊人潮大減超過7成以上。
 

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