汪小菲痛恨砸錢給具俊曄住豪宅 律師狠酸：不付錢最廢
汪小菲和大S去年離婚，協議載明他須支付女方每個月100萬元台幣的家用費，除此之外，他購買的2.4億豪宅歸給女方，還有每月100多萬元台幣的房貸、管理費、水電費，都由他幫忙支付，結果大S離婚不到3個月，就和20年前舊情人具俊曄舊情復燃，讓他氣炸，擺明態度不願再付家用費，遭到法院裁決強制執行，旗下的S HOTEL恐被查封，美女律師李怡貞寫了7言絕句，狠酸「不付錢的總最廢」，讓網友瞬間笑翻。
汪小菲今（21）日曬出匯款紀錄，透露自己幾乎包辦所有大S豪宅開銷，離婚一年付了4,000多萬，但大S閃嫁韓星具俊曄後，新婚生活相當甜蜜，讓他不滿對方住在自己負擔房貸的住處，甚至一度傳出他找人搬走家具，汪小菲也不藏了，強調自己就是不想付家用費與電費，合計約每個月100多萬出頭台幣。
不過律師看證據說話，包括美女律師李怡貞和「巴毛律師混酥團」都直言，當初離婚時的協議書上應載明支付事項，包含水電等費用，如果沒有約定前任再婚後停止支付，那麼汪小菲再不情願也要履行約定，該付的就要乖乖付錢，律師李怡貞就幽默寫了一首詩「離婚協議隨便搞，之後爆氣救不了，究竟誰是窩囊廢？不付錢的總最廢」，笑說這樣能不能與李白齊名，逗樂一票粉絲。