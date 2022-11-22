好市多黑五第2天搶啥？鑽石項鍊85折　75吋4K電視折萬元

▲好多黑五折扣商品，LG75吋4K物聯網電視直接下殺1萬3千元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好多黑五折扣商品，LG75吋4K物聯網電視直接下殺1萬3千元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-22 13:42:09

美式賣場好市多（Costco）年度盛事黑五購物節，今（22）日迎來第2天優惠，有多款家電加入折扣戰局。像是DYSON三合一涼暖空氣清淨機、2.8K高畫質行車記錄器等，LG 75吋4K物聯網電視現場直接下殺1萬3千元，不用5萬元就能帶回家，鑽石項鍊也直接打85折。除了首日必買民生用品生鮮食品推薦外，《NOWnews今日新聞》也接著為讀者整理出第2天必買優惠，快趁黑五購物節搶便宜！

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▲好市多黑五購物節ˊ，DYSONPURIFIERHOT+COOL 三合一涼暖空氣清淨機。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五購物節，DYSONPURIFIERHOT+COOL 三合一涼暖空氣清淨機。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了好市多搶先曝光的包括DYSON三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、75吋4K物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器、WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組、好自在液體衛生棉組合包等7款精選優惠，現場則有，伊萊克斯溫控電茶壺、 多功能吸頂燈、 飛利浦軒湃環形護眼檯燈等多項3C家電。同時今日新增多款鑽石飾品優惠相當誘人。

【家電3C】

LG 75" 4K TV 75吋4K物聯網電視 75UQ9100PSD。原價5,9999元，特價4,6999元
MIO MIVUE 850 DASH CAMERA 2.8K 高畫質行車紀錄器，內建WIFI GPS 附32G卡。原價3599元，特價2999元
SEAGATE FIRECUDA 霓彩極光遊戲擴充硬碟　8TB STKK800040／USB3.0。原價6299元，特價4599元
RAPOO KEYBOARD & MOUSE 藍芽三模無線鍵盤滑鼠組 8100GT白。原價799元，特價669元
TP-LINK AX1800雙頻WIFI 6路由器 ARCHER AX21 WIFI 6 ROUTER。原價1899元，特價1549元
CUISINARTAIRFRYER/OVEN 美膳雅17公升氣炸烤箱。原價8399元，特價6399元
WINIXAIRPURIFIER 空氣清淨機 ZERO。原價6899元。特價5399元
DYSONPURIFIERHOT+COOL 三合一涼暖空氣清淨機 。原價11299元，特價9999元
ELECTROLUXDEHUMIDIFIER 伊萊克斯定頻清淨除濕機 。原價12789元，特價10789元
AIRMATECERAMICHEATER 艾美特智慧陶瓷電暖器支援OKGOOLE。原價3929元，特價3429元
PHILPS ICAREPPIE LED LAMP 飛利浦軒湃環形護眼檯燈。原價2189元，特價1839元

【鑽石精品】

0.8CT DIAMOND PENDANT 0.80克拉方形鑽石項鍊 18K白K金 VS2／I 原價105,999元，特價90,999元
0.40CTW DIAMOND PENDANT 0.40克拉圓形鑽石項鍊 14K白K金 VS2／I 原價23,399元，特價20,999元
0.60CTW DIAMOND EARRINGS 0.60克拉圓形鑽石耳環 14K白K金 VS2／I 原價32,299元，特價28,999元

▲飛利浦軒湃環形護眼檯燈。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲飛利浦軒湃環形護眼檯燈。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五路由器、藍芽鍵盤滑鼠組優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五路由器、藍芽鍵盤滑鼠組優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲ 好市多黑五購物節，0.60克拉圓形鑽石耳環。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲ 好市多黑五購物節，0.60克拉圓形鑽石耳環。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲艾美特智慧陶瓷電暖器支援。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲艾美特智慧陶瓷電暖器支援。（圖／記者鍾怡婷攝）

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