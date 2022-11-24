大S千萬床墊爆紅！專家揭「高級床秘密」 失眠解法公開
藝人大S、汪小菲千萬等級的「床墊之亂」話題熱鬧了好幾天，但床墊越貴真的會睡得越香嗎？《NOWnews今日新聞》實際詢問心理學博士、同時也是《哇賽心理學》主持人的蔡宇哲，蔡宇哲專長就在睡眠研究。蔡宇哲表示，不適合的床墊確實會影響睡眠，但若床墊的支撐性、散熱、舒適等因素都合適的話，那麼更高級的床墊對於睡眠的物理意義不大，且若持續錯誤的睡眠行為與認知，床墊再舒適、功能再好也是枉然，要搭配行為調整才是關鍵！
記者周淑萍/綜合報導
買千萬等級的床墊，某部分可能也有心理意義，也可以說是「安慰劑效應」，意味買的人相信就會有效，但也不可否認，市售頂級床墊會埋入偵測器，可以知道躺在床墊上呼吸、翻身的情況，若床墊有許多偵測功能，可以知道睡眠情況，用戶若能正確解讀並做出相對應行為調整的話，那對睡不好的人也是會有幫助的。
多數有睡眠問題的人是來自於對睡眠有錯誤的認知和行為，蔡宇哲進一步解釋，像是躺在床上超過20分鐘還是睡不著，多數人可能選擇繼續躺在床上滑手機，但正確的做法應該是起來，中斷躺在床上，避免睡眠焦慮。因此床墊的價格高並不會是影響睡眠的絕對因素，重要的是能正確解讀睡眠情抗，並做出相對應行為調整。蔡宇哲提醒：行為調整才是關鍵，而不是床墊本身。若持續錯誤的睡眠行為與認知，床墊再舒適、功能再好也是枉然。」