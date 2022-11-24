S HOTEL毀的汪小菲床墊非千萬海絲騰？官方「二度暗示」

大S千萬床墊爆紅！專家揭「高級床秘密」 　失眠解法公開

▲大S、汪小菲千萬等級的「床墊之亂」話題熱鬧了好幾天，但床墊越貴會睡得越香嗎？請心理學博士解惑。（圖／記者葉政勳攝影）
▲大S、汪小菲千萬等級的「床墊之亂」話題熱鬧了好幾天，但床墊越貴會睡得越香嗎？請心理學博士解惑。（圖／記者葉政勳攝影）

記者周淑萍/綜合報導

藝人大S、汪小菲千萬等級的「床墊之亂」話題熱鬧了好幾天，但床墊越貴真的會睡得越香嗎？《NOWnews今日新聞》實際詢問心理學博士、同時也是《哇賽心理學》主持人的蔡宇哲，蔡宇哲專長就在睡眠研究。蔡宇哲表示，不適合的床墊確實會影響睡眠，但若床墊的支撐性、散熱、舒適等因素都合適的話，那麼更高級的床墊對於睡眠的物理意義不大且若持續錯誤的睡眠行為與認知，床墊再舒適、功能再好也是枉然，要搭配行為調整才是關鍵！

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買千萬等級的床墊，某部分可能也有心理意義，也可以說是「安慰劑效應」，意味買的人相信就會有效，但也不可否認，市售頂級床墊會埋入偵測器，可以知道躺在床墊上呼吸、翻身的情況，若床墊有許多偵測功能，可以知道睡眠情況，用戶若能正確解讀並做出相對應行為調整的話，那對睡不好的人也是會有幫助的。

多數有睡眠問題的人是來自於對睡眠有錯誤的認知和行為，蔡宇哲進一步解釋，像是躺在床上超過20分鐘還是睡不著，多數人可能選擇繼續躺在床上滑手機，但正確的做法應該是起來，中斷躺在床上，避免睡眠焦慮。因此床墊的價格高並不會是影響睡眠的絕對因素，重要的是能正確解讀睡眠情抗，並做出相對應行為調整。蔡宇哲提醒：行為調整才是關鍵，而不是床墊本身。若持續錯誤的睡眠行為與認知，床墊再舒適、功能再好也是枉然。」

▲心理學博士 蔡宇哲。(圖／記者周淑萍攝)
▲心理學博士蔡宇哲認為，多數有睡眠問題的人是來自於對睡眠有錯誤的認知和行為。(圖／記者周淑萍攝)

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