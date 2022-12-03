高餐大「新素味食代」 產官學攜手創廚藝地球永續共榮圈
綠色永續行動已成為全民運動，為友善環境及愛護地球，全素、彈性素或蔬食料理，更已蔚為新食尚美學潮流，國立高雄餐旅大學廚藝學院於2日舉辦「新素味食代Start Up-食農教育×智慧食尚x綠色永續x從心啟動」活動，藉由產官學界專家達人的力量攜手倡議「廚藝地球日」。
記者陳美嘉／高雄報導
「彈性素食主義」人口在2020年已佔全球人口42%，而台灣素食人口高達330萬人，排名全世界第2，台北更是被CNN評選為「十大素食友善城市」，且2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)報告指出，每人每天只要吃一餐蔬食就可以為地球減碳約2公斤，這是個人最容易實踐的永續行動，「無肉經濟」的潛力正在台灣崛起。
多年投入綠色廚藝永續議題的廚藝學院院長曾裕琇與餐創中心老師葉建志帶領著「新素味青年主廚群」嚴選臺灣新興食材從產地到餐桌，結合智慧農業、食農教育、格外品創價、潔淨飲食、植物肉科技、低碳蔬食及療癒經濟等諸多綠色廚藝元素及趨勢，製作出一道道惜食續食且「素在好味道」的創新菜色，並融入諸多臺灣在地特色農創產物。
活動於教育部高教深耕計畫的經費挹注下，由高餐大廚藝學院永續培力老師帶領同學們盤點廚房教育現場的問題，研究如何強化食農教育、減碳創價及將廚餘剩食再利用等議題，「蚓菜共生、綠黑金循環再生、即期蛋糕麵包惜食再利用」等豐富永續成果也於活動現場精彩展出。
高餐大校長陳敦基指出，身為餐旅龍頭的我們，不僅是料理藝術的創作者，更是綠色永續與永續飲食轉型的操舵手；期待藉由本次倡議活動，培育新素食蔬食廚藝人才，拓展以師生為主體的大學社會責任，積極連結在地產學企業發展，深化產學結盟並落實綠色永續、關懷社會、善盡社會責任，共創「廚藝地球永續共榮圈」。