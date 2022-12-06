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太愛夜市鳥蛋！她「買15隻鵪鶉」自己養　每天收蛋量曝光

▲鳥蛋也是夜市美食之一，有女網友因為太愛吃鳥蛋，直接自己買15隻鵪鶉圈養。（圖/Tik Tok@joyce2568）
▲鳥蛋也是夜市美食之一，有女網友因為太愛吃鳥蛋，直接自己買15隻鵪鶉圈養。（圖/Tik [email protected]

編輯中心/綜合報導

台灣夜市美食可以說是琳瑯滿目，價格實惠又好吃，不少外國觀光客來台灣可必定會體驗的行程之一。而近日，就有一名女網友分享，自己因為太喜歡夜市鳥蛋，乾脆直接自己買15隻鵪鶉圈養，讓不少網友直呼「實現吃蛋自由就是如此」引起廣大迴響。

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一名女網友在Tik Tok貼文指出「因為想天天吃鳥蛋，所以就養了一群鵪鶉，三週前買了15隻鵪鶉，有五隻確定是母的，其他十隻不確定公母，現在每天都可以穩定收三顆蛋」女網友補充「沒生過的一開始會生那種沒斑點且殼很薄的蛋，之後就會生在夜市看到的鳥蛋，總之，我現在不用再去夜市買鳥蛋了！

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▲女網友愛吃鳥蛋，因此自己養了15隻鵪鶉，現在每天可以收成三顆蛋左右。（圖/Tik [email protected]
貼文一出，不少網友紛紛回應「........我願稱妳史上最狂」、「實現吃蛋自由XD」、「太厲害了！我也超愛鳥蛋的說」、「因為妳的作法....我決定也想嘗試看看」、「天啊！真的太可愛了」、「絕對是個狠人，太絕了」、「真的有夠強，好想一直吃鳥蛋」、「現在一天三顆，之後可能一天五六顆都有，恭喜吃蛋自由」。

而對於有不少網友好奇如何圈養，原PO也透露自己是養在戶外，怕冬天寒流來會冷，所以還有購買「保溫燈」掛在籠子內，讓不少愛吃鳥蛋網友躍躍欲試，引起話題。（編輯：張嘉哲）


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