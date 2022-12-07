全台第3！嘉義1年收11次地震國家級警報 氣象局解釋原因
昨（6）日中央氣象局公布2022年至今，因地震受到最多「國家級警報」的排行，其中前2名是台東縣、花蓮縣分別有20次和17次，第3名則意外由「嘉義縣」拿下，發布國家級地震警報次數高達11次，甚至贏過也在東部地區的宜蘭縣。中央氣象局地震測報中心課長邱俊達表示，嘉義的警報主要都是在918池上強震期間發出，因為這一序列地震都發生在比較西邊，嘉義山區相對距離較近，在「預估震度」達到4級以上後發出警報，但實際情況必定會有些微誤差，提醒民眾無論在何處，仍要隨時做好防震、防災準備。
記者張志浩/綜合報導
邱俊達指出，嘉義縣今年11次國家級警報，但大多是因918池上強震前後發出，「花東地區的地震發生在西邊蠻多的，相對離來說，與嘉義縣山區較近，於是系統在地震發生前1~2秒，對當地發布警訊」。邱俊達指出，氣象局訂定了兩個地震警報發布條件，分別是「預估地震芮氏規模5.0 以上」且「預估震度達4級以上」，由於是預估，因此實際情況還是要在地震後經計算去統整。
此外，不少學者專家認為，嘉南平原以長久未發生大型板塊運動，可能是大地震的火藥庫，日前中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也坦言，該地區是目前確實是氣象局觀察的「重中之重」，其中有3、4個斷層更是在多年累積能量的情況下，相當具有威脅。中正大學地震研究所副教授石瑞銓也指出，嘉南平原下方的梅山斷層、木屐寮斷層、新化斷層等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域，未來要持續留意。
邱俊達則認為，民眾可不必過度拘泥於未來地震到底何時發生、發生在哪，許多推測確實有參考價值，但隨時最好房在準備才是安全的最元素；至於918池上強震後續的餘震情況，邱俊達指出，今早在台東近海有發生芮氏規模3.6的918餘震，不過前一次發現餘震已經要追溯到11月底，「918地震序列已來到後期，未來該區域將偏向背景地震居多。」