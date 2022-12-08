廖科溢被爆3劈 新婚妻秦綾謙：他真要玩玩就是死路一條
金鐘行腳節目主持人廖科溢昨（7日）宣布再娶TVBS主播秦綾謙，沒想到，3名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，廖科溢以「部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」回應。新婚妻子秦綾謙深夜發文力挺丈夫，直言自己也曾在感情路上付出代價，「如果他真要玩玩，更該知道，娶我遲早會被公開，就是死路一條。」
娛樂中心／綜合報導
秦綾謙在臉書發長文，先強調不是幫男生說話，因為一向認為女生在感情中是弱者，自己一路上也是跌跌撞撞，「他的過去感情，曾經也處理的不夠好，就像我一樣，我們都曾經失敗過受傷過，都各自付出過代價，我們也都是公眾人物，所以我們更懂...今天這些事情背後的真真假假。」
有過一段失敗婚姻的秦綾謙說：「其實我很害怕再接受另一段婚姻的，直到他...我認識的他，沒爆料那些人說的那麼複雜，就只是一個認識之後，猛烈追求，想跟我交往，要我成為他女友的老朋友。」兩人交往後，廖科溢很快把秦綾謙介紹給身邊所有朋友，包括藝人朋友，以及他家族的親友。
秦綾謙表示，廖科溢知道她害怕再婚、對白頭偕老不再信任，所以一步步說服自己，「我們兩個都是公眾人物，如果他真要玩玩，更不需要結婚啊～尤其我還曾經拒絕過也提過不要結婚耶～如果他真要玩玩，更該知道，娶我遲早會被公開，就是死路一條，他更不敢之前帶著我參加所有朋友的聚會，去見他的父母，因為也真的沒這個必要吧！」
文末，秦綾謙感謝廖科溢的勇氣，「謝謝你這麼衝的義無反顧勇敢愛我～我明明不想結婚，但你還是堅持要把你的未來給我，甚至不想再聚少離多，改變工作型態，改變許多以前的模式，我相信，遇到the one，一切都會不一樣，那天你（妳）就會知道，對，不是別人，就是他（她），所以，我們很好～謝謝大家～」（編輯：楊穎軒）