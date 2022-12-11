「準寒流」躲不掉！北部絕望濕冷還沒完 1圖秒懂1週天氣
今（13）日白天南北天氣差異稍大，中南部多雲，北台灣則整天濕冷，基隆北海岸、東北部及大台北山區也有局部較大的雨勢出現！中央氣象局指出，未來一週天氣整體來看「北部整週濕涼，中南部涼意越晚越明顯」的型態，今日至週二（12/11~12/13）各地低溫為攝氏15~17度，週三（12/14）攝氏13~15度，週四、週五略微回溫，週六（12/18）起可能有一波強度接近寒流的冷空氣南下，北部低溫僅剩攝氏12~13度，山區不僅有降雪機會，部分平地空曠地區氣溫將會更低，北部的雨勢要等到下週日（12/18）才會趨緩，提醒民眾多加留意天氣資訊，做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均表示，週二以前，各地低溫約為攝氏15~17度，北部高溫攝氏17~18度，整天感受寒涼，中南部高溫攝氏22~24、高屏地區攝氏25~27度，需留意早晚較大溫差；週三起東北季風再增強，各地低溫下降攝氏1~2度，北台灣整天維持僅攝氏15~17度，中南部攝氏20度上下，週四、週五東北季風減弱，雖有稍稍回溫，但體感不明顯。
葉致均提醒，現階段特別要留意的，就是週六南下的冷空氣，目前氣象局將其暫定為「大陸冷氣團」（台北站預測低溫有機會降到14度或以下），預測屆時中部以北低溫僅剩攝氏12~13度，其餘地區攝氏14~16度，但實際強度還有待觀察，不排除增強為今年入冬首波「寒流」（台北氣溫低於10℃以下）。
降雨部分，未來一週北台灣受東北季風影響降雨時間較長，基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨；降雨情況預計要至下週日，有一波較乾的冷空氣南下後才得以趨緩，北部又濕又冷的體感還要持續將近一週。