負北極振盪寒流南下機率大增！高山下雪時間、熱區曝光
根據中央氣象局最新預報指出，台灣未來一週受到東北季風影響，氣溫呈現「越晚越冷」的趨勢，週六（12/17）甚至有機率面臨今年入冬首波「寒流」（台北氣溫低於10℃以下），今（11）日氣象局局長鄭明典也在個人臉書發文表示，「北極區有暖空氣流入，原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度」，氣象專家賈新興也透露，歐洲模式預測週六冷空氣預報有「越來越強」的趨勢，雖然情況不到明朗，但週六變得更加寒涼已是不可避免的結果，氣象局更提及，若水氣和低溫條件配合，週六玉山、雪山、合歡山都有可能出現今年入冬後首次下雪。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，「據歐洲模式的預測，17日冷空氣預報，有越來越強的趨勢，除了1024等壓線外，1032等壓線顯示也更靠近臺灣，北風的分量更明顯」，接著要觀察的重點，是未來兩天的預報趨勢是否仍往同一個方向，賈新興提醒，雖然時間還早，但這波冷空氣強度需要特別關注，據單點預報來看，台北的溫度大幅驟降是非常可能發生的結果。
鄭明典也發文分享美國氣候預測中心公布的「北極振盪指數」，他解釋，「黑色實線是觀測值，紅色線是系集預報的結果」，觀測值達到-4.0，屬於很顯著的「負北極振盪」，意味著極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度；雖然統計上，台灣只位於冷空氣路徑的邊緣，通常不會持續受到冷空氣影響，但是被「掃到邊」的機率還是不低，提醒民眾應多注意氣象局發布的溫度變化訊息。
中央氣象局預報員葉致均則提及，負北極振盪算是相當常見的現象，指數為負值時，等壓線容易往南壓，冷空氣就會南下到中低緯度區域。而針對週六這波冷空氣，氣象局目前暫時將其訂定為「大陸冷氣團」（台北站預測低溫有機會降到14度或以下），詳細情況有待觀察，不過值得注意的是，這波冷空氣週六（12/7）剛開始影響台灣時水氣較多，若和溫度條件搭配得宜，中部以北3000公尺以上的高山，如玉山、雪山、合歡山，其實都有降雪機會，仍要提醒民眾做好禦寒準備。