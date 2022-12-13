孔子後代醫師涉性侵病患！二審否認犯罪　無法和解原因曝

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二審台灣高等法院今天開庭，孔男在庭後接受媒體聯訪表示，涉性侵案部分，他仍否認犯罪，之前有開調解庭，女方要求賠償新台幣500萬元，他無力負擔；全案辯論終結，定於112年1月17日宣判。
依據一審判決書，涉性侵案部分，孔男於民國110年4月16日上午10時許，因看診而與A女有獨處機會，他在未詢問A女意願下，強吻並觸摸對方，A女驚嚇反覆表達拒絕、閃躲，但孔男仍指侵得逞，後因A女強烈抵抗撞倒點滴架，孔男才停手，A女趕緊逃離現場。
一審合議庭認為，根據證人所證，A女事後不時感到不安、害怕；A女在偵訊及審理時，因回想此案情節的情緒反應，足見A女身心受創程度。
一審審酌孔男始終否認犯行，一再扭曲事實，未與A女和解，也未取得A女原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心等一切情狀，依強制性交罪判刑4年。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：張銘坤）1111213
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