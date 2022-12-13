春節出遊怕瘦荷包？機票快拿出來　改「這天」出發省4成

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正因如此，易遊網相當推薦除了想選擇自由行的民眾當然要提早購票外，偏好跟團的旅客也可以參考近期業者推出的星宇航空日本春節系列團，內容豐富包含「東京迪士尼樂園．YETI滑雪體驗．橫濱纜車．晴空塔．海盜船5天」，升等5星飯店每人含稅62,900元起；也有大小朋友最愛的樂園體驗行程，「關西．環球影城．泡麵DIY．雪樂園．海遊館．餵小鹿5天」每人含稅59,900元起；懶得爬上台灣高山追雪，也可考慮「北海道走破冰船．冰上饗宴．夢幻寶石冰．冰上釣魚．三大螃蟹吃到飽5天」、「北陸御在所樹冰．名花之里．合掌村．採草莓．雪樂園．庄川遊船．雙溫泉6天」，盡情享受日本雪國風情。
值得一提的是，易遊網同時也推出了國旅系列，更祭出早鳥優惠最高可現減2000元。像是主打深度鐵道旅遊的台鐵「郵輪式列車」推出「紅葉谷綠能溫泉園區.廟宇祈福.南迴海景.鐵道環島3天」行程，1/22(初一)出發，到訪極南車站枋山站、神秘絕美金崙海灘和池上必遊伯朗大道等景點，並安排前往有300年歷史的高雄三鳳宮及全台最有名的媽祖廟大甲鎮瀾宮走春祈福，更全程安排入住五星級飯店，每人16,750元起，12/15前訂購可享每單現減2千優惠！
此外，春節高鐵國旅聯票將於12/21 00:00準時開賣，搭配景點票券、展覽門票、租車等，高鐵票全班次可享有85折優惠外，易遊網加碼再折100元，只要單筆滿1,000元，結帳輸入折扣碼「thsr100」即可折抵！還有精選熱門走春景點推出獨家「城市套票」並祭出68折起優惠，包含有南投「日月潭纜車+自行車+小瑞士」、台南「奇美+四草遊船+南美館」、嘉義「阿里山+逐鹿梅花鹿園+太平雲梯」、台北「北北基交通暢遊二日券+101觀景台+貓空纜車」、新竹「小叮噹+六福村」等，以台北景點套票為例，透過訂購高鐵國旅聯票，一次打包來回車票和景點門票，最高可省下1,570元。
買好機票了，接著到當地怎麼最高cp值玩透透呢？Klook今（13）日公布海外「5大最新高空觀景台」讓你可以一覽城市全貌。今年排行榜中，美國就位居前2名，像是2021年剛開幕「紐約范德堡一號大樓SUMMIT」，以空中版「中央公園」為概念，採用大片的落地玻璃、反射鏡與無柱空間，精心打造出高空沉浸式藝術體驗，近幾年話題居高不下；同樣在紐約，於2020年開幕的紐約「哈德遜廣場The Edge觀景台」標榜西半球最高的戶外觀景台，可360度一覽壯闊市景，從延伸出去的玻璃地板向下眺望高達100層高樓，體驗彷彿整個人飄在半空中的刺激感，連紐約著名地標如中央公園和自由女神像都在你的腳下！
說到高空觀景台怎麼能錯過杜拜？去年4月杜拜最新開幕的「The View At The Palm觀景台」，僅需3分鐘即可登上52層的觀景台，不僅可將杜拜標誌性的碼頭與海岸線景觀盡收眼底，更可從眼中完美捕捉有「世界第八大奇蹟」之稱的棕櫚島。值得一提的是，現在飛杜拜還有阿聯酋航空可以直達，航空業者先前才更宣布重啟針對台灣旅客的防疫醫療險，讓旅客去杜拜更安心。
最後回到亞洲國家，2019年剛好碰上疫情開幕的東京澀谷天空絕對是時下東京最熱網美點！可於澀谷上空229米處360度眺望最強的東京日夜景，知名地標如晴空塔、東京鐵塔皆可一覽無遺，天氣好更可看到有日本聖山之稱的富士山，不管是黃昏時在頂層的網格吊床上看著夕陽染紅整片天空，或是入夜後靜靜品嚐美酒欣賞繁華的東京市景，都是令人屏息的一絕感官享受。Klook現在更提供限時優惠，只要預訂門票並在休息室出示憑證，即可享任意餐飲9折優惠。
位居曼谷市中心摩天大樓的「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」於2018年11月開幕，坐擁360度極致全景，可搭乘泰國最快速電梯直達74樓室內觀景台，零死角在高空感受繁華都會魅力；而往上至78樓更有居高臨下的玻璃天空步道，彷彿置身天堂一般，可盡情鳥瞰城市高樓美景，並在高空酒吧享用招牌飲品和雞尾酒。